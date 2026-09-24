'미쳤다!' 한국 카누, 아시아 놀라게 한 금빛 질주...중국-일본 다 제쳤다, 남자 카약 4인승 500m 金

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 카누 스프린트 대표팀이 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 금빛 물살을 갈랐다.

조광희, 김효빈, 장상원, 최민규로 팀을 꾸린 한국 카누 스프린트 대표팀은 24일 일본 아이치현 미요시호 카누 경기장에서 열린 대회 카누 스프린트 남자 카약 4인승 500ｍ 결선(파이널 A)에서 1분22초587의 기록으로 금메달을 목에 걸며, 아시아 정상에 섰다.

이번 대회 대한민국 선수단의 9번째 금메달이다. 카누는 스프린트는 잔잔한 물결의 경기장에서 정해진 거리를 직선으로 달려 결승선 통과 순서로 순위를 가르는 종목, 경기 방식에 따라 덮개가 있는 배에 앉아 양날 노를 젓는 '카약'과, 배 위에서 한쪽 무릎을 꿇고 외날 노를 젓는 '카누'로 나뉜다. 예선 조 상위권에 오르면 준결승을 거치지 않고 메달을 다투는 결승에 곧바로 진출한다. 이미 예고된 활약이었다. 예선부터 한국은 1분25초383의 기록으로 1위를 차지해 파이널 A에 올랐다. 메달 기대감이 컸다.

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초반부터 레이스를 주도한 한국이다. 4번 레인에서 출발한 한국은 초반 스타트가 대단했다. 첫 250m 구간을 가장 빠르게 치고 나가며 40초44, 선두에서 흐름을 주도했다. 후반에는 중국의 추격이 거셌다. 바로 옆인 5번 레인에서 막판 속도를 높인 중국은 250m 구간에서 0.04초까지 한국을 바짝 추격했다. 하지만 한국의 집중력이 힘을 발휘했다. 끝까지 선두 자리를 놓치지 않으며 흐름을 이어간 한국은 2위 중국(1분22초842)을 단 0.255초 차이로 따돌리고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 일본이 1분25초909로 동메달을 목에 걸었다.

카누 대표팀은 결선에 오르는 저력을 다양한 종목에서 보여줬다. 여자 카누 1인승 200ｍ 예선 2조에 나선 이예린은 49초 265의 기록으로 조 3위를 차지해 결선에 올랐다. 아쉽게도 이예린은 결선에서 48초183으로 5위에 그치며 메달권에 오르지는 못했다.

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여자 카약 2인승 500ｍ 예선 1조에 출전한 조신영-김소현 조 역시 1분 52초 435의 기록으로 3위로 결승선을 통과하며 파이널 A 직행 티켓을 거머쥐었다. 결선에서는 1분53초.229로 4위에 그쳤다. 금메달리스트들이 참가한 남자 카약 2인승 500ｍ에서는 조광희-김효빈 조가 1분 33초 250의 기록으로 예선 2위를 차지해 결선 진출권을 따냈으나, 결선에서 1분49초389로 7위에 머물렀다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com