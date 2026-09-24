"2보 전진 위한 1보 후퇴" 부상 투혼 '킹'우민 김우민, 자유형 400m 결국 기권...두번째 아시안게임 조기마감[아이치-나고야아시안게임]

아쉬움 속 경기장 나서는 김우민

2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 종목 경기를 하루 앞둔 19일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 진행된 훈련에서 한국 수영 황선우와 김우민이 집중하고 있다.

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[스포츠조선 전영지 기자]'킹우민' 김우민(강원특별자치도청)의 두 번째 아시안게임이 조기에 막을 내렸다.

김우민은 24일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 아이치-나고야아시안게임 남자 계영 400ｍ 예선 직후 25일 주종목자유형 400ｍ 기권을 결정했다.

21일 첫 레이스 계영 800ｍ 동메달 당시 평소 기록은 나오지 않았지만 큰 어려움은 없었다. 하지만 이튿날 자유형 1500ｍ 레이스 도중 500m 구간을 지나며 어깨 통증을 느꼈고 이후 페이스가 급격하게 떨어지며 8명 중 8위로 경기를 마무리한 후 눈물을 펑펑 쏟았다. "훈련하면서 두 달 전부터 어깨가 아팠는데, 단순 염증인 줄 알고 병원에 갔더니 회전근개(어깨 힘줄)와 관절와순(어깨 연골)에 이상이 있다는 진단을 받았다"고 털어놨다. 왼쪽 어깨 회전근개 극상근과 연골이 부분 파열됐고, 뼈와 힘줄이 부딪혀 염증을 유발하는 충돌 증후군 진단을 받았다. "어제 계영 800ｍ를 치르고 나서도 나름대로 괜찮다고 생각해 오늘도 힘을 내보려 했는데 레이스 도중 통증이 올라왔다. 마음은 간절한데 몸이 전혀 따라주지 않으니 너무 억울하고 막막했다"며 눈물을 흘렸다.

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이후 대한수영연맹과 김효열 대표팀 감독을 비롯한 관계자들의 만류에도 김우민은 출전 의사를 고수했다. 상의 끝에 자유형 200m, 800m는 기권하더라도 마지막 날 예정된 자유형 400m는 강행하겠다는 의사를 분명히 했다.

계영 400m 출전한 김우민

24일 계영 400m 예선을 앞두고 김우민의 출전 소식이 들려왔다. "동료들에게 미안해서 조금이라도 짐을 덜어주고 싶다"는 이유로 계영 400ｍ 출전을 자청했다고 했다. 결연한 각오로 나선 단체전, 첫 100m를 50초01로 주파하고 예선 4위로 결선행을 이끈 후 김우민은 취재진 앞에서 "생각했던 것보다 더 아파서 당황했다"고 통증을 털어놨다. 후반 50m 구간에서 어깨 통증 탓인지 스트로크가 짧아지는 모습이 여실히 드러났다. 눈물을 머금고 2보 전진을 위한 1보 후퇴를 결정했다. 자유형 100m에서 통증을 느꼈다면 자유형 400m에서 찾아올 통증은 명약관화한 상황. 자유형 400m 디펜딩챔피언이자 파리올림픽 동메달리스트로서 '중국 신성' 장잔숴와의 첫 맞대결에서 100%가 아닌 몸 상태로 오버 페이스하거나 무리하다 보면 부상 악화 가능성 역시 높은 상황에서 김우민은 현실을 받아들이기로 했다.

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메이저 대회에서 실패를 몰랐던 불패 신화, 강력한 체력과 정신력으로 한국 자유형 선수 중 가장 많은 종목, 가장 많은 훈련양을 소화하는 선수, 어깨 근육이 파열된 가운데서도 "할 수 있다" "포기는 없다"를 외치며 마지막 단체전 출전을 자청한 투혼의 '킹우민' 김우민이 잠시 쉬어간다. 때로 시련은 힘이 된다. 항저우아시안게임 3관왕. 파리올림픽 동메달 이후 찾아온 첫 시련, 오늘의 눈물이 내년 세계선수권, 2년 후 LA올림픽을 위한 보약이 되기를.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com