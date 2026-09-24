韓 탁구 3-0 셧다운! "중국 60~70%만 해도 이겨" 日 탁구 간판 또또또 폭탄 발언, 中 선수단 대놓고 도발 "선수층 얇아, 지금 상태 우리가 이겨"

사진=마쓰시마 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]마쓰시마 소라가 남자 단체전 결승을 앞두고 도발적인 발언을 남겼다.

일본의 도스포웹은 23일 '마쓰시마 소라가 라이벌 격파에 불타고 있다'고 보도했다.

도스포웹은 '마쓰시마는 자신감을 갖고 있다. 최강의 벽을 무너뜨리고 LA 올림픽 도전에 탄력을 붙일 수 있을까'라며 마쓰시마의 인터뷰를 조병했다.

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사진=마쓰시마 SNS 캡처

일본 남자 탁구 대표팀은 24일 오후 5시 일본 아이치현의 스카이홀 도요타에서 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 단체전 결승전 경기를 앞두고 있다.

일본은 앞서 4강에서 한국을 꺾었다. 완승이었다. 한국은 일본에 매치 스코어 0대3(1-3, 0-3, 2-3)으로 무너졌다. 한국이 1994년 히로시마 대회부터 직전 항저우 대회까지 8회 연속 단체전 은메달을 획득했고, 이번 대회 9회 연속 도전에 나섰으나 실패한 반면, 일본은 아시아 정상을 노리는 도전을 이어갈 수 있게 됐다.

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한국의 베테랑 장우진과 격돌한 주인공이 바로 일본의 에이스 마쓰시마였다. 1~2세트를 연달아 내준 장우진은 3세트를 11-6으로 잡으며 반격을 꾀했다. 하지만 마쓰시마는 4세트에서 접전 끝에 장우진을 11-8로 제압했다. 세트스코어 1대3(9-11, 7-11, 11-6, 8-11)으로 장우진이 패했다.

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사진=마쓰시마 SNS 캡처

마쓰시마는 한국을 제압한 후 인터뷰에서 "이겨서 다행이지만, 이것이 우리가 목표로 하는 결과는 아니다. 내일을 위해 조정이 필요하다고 생각한다"며 "예전에 비해 중국의 선수층이 조금 얇아진 것 같다. 그들은 단체전에서 매우 강하지만, 우리만의 플레이를 고수하고 최고의 기량을 발휘할 수 있다면, 그들을 이길 수 있다고 생각한다"고 했다.

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마쓰시마는 최근 인터뷰에서 "팀 전체가 100%의 기량을 발휘할 필요는 없다. 60~70% 정도만 발휘해도 현재 중국 팀과 충분히 경쟁해서 이길 수 있다고 생각한다. 물론 50%도 안 되면 이길 수 없겠지만, 팀 전체가 60~70% 정도의 기량만 보여준다면 승리할 수 있다"고 중국을 도발하기도 했었다.

스스로에 대한 믿음이 강했다. 마쓰시마는 "1, 2년 전에는 고전했던 상대도 있었고, 실수가 겹쳐 패배한 경기도 있었다. 하지만 지금의 나라면 그런 경기에서도 이길 수 있을 것 같다"고 강조했다. 마쓰시마의 자신감이 중국과의 일전에서 경기력으로 드러날지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com