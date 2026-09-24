"분하다" '일본 충격 사태' 안세영 넘고 결승갔는데...중국전 0-3 대참사, 日 에이스 야마구치 대역전패

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[스포츠조선 김대식 기자]한국을 제치고 결승에 올랐던 일본이 중국에 무릎을 꿇고 말았다.

일본은 24일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 결승전에서 중국에 세트 스코어 0대3으로 완패했다. 은메달에 만족해야 한 일본이다.

일본 매체 스포니치 아넥스는 '에이스 간의 맞대결로 이목을 끌었던 제1경기 단식에서, 세계랭킹 3위 야마구치 아카네가 세계랭킹 2위 왕즈이에게 세트 스코어 1대2(21-14, 19-21, 17-21)로 역전패를 당했다. 제1게임을 먼저 따냈으나, 팽팽한 접전이 이어지던 제2게임에서 18-16 리드 상황 중 내리 3점을 허용하며 내주었다'며 에이스 맞대결에서 야마쿠치의 패배를 조명했다.

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야마구치의 패배는 치명적으로 흘러갔다. 에이스 대전에서 패배하자 일본은 급격하게 무너졌다. 제2경기 복식에서 후쿠시마 유키와 마츠모토 마유도 중국에 세트 스코어 0대2로 패배했다. 제3경기 단식에 나선 일본 기대주 미야자키 토모카는 천위페이에게 0대2로 무너졌다. 중국의 완승이었다.

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경기 후 인터뷰에 나선 야마구치는 "2세트 중반까지는 경기를 잘 풀어갔다. 그 세트를 마무리 짓지 못한 것이 (패배의) 가장 큰 원인인 것 같다"고 돌아보았다. 긴 랠리가 급증한 제3게임에서는 체력이 크게 소모되었고, 1시간 20분에 달한 사투 끝에 결국 고개를 떨궜다. "승리가 눈앞에 보였던 만큼 아쉬움이 남는 어려운 경기였다. 롱 랠리가 이어지면서 체력적으로 따라가지 못해 범실로 이어졌다"고 담담히 심경을 밝혔다.

야마구치는 일본 에이스 역할을 해내지 못했다. 준결승에서는 한국의 에이스 안세영에게 1대2로 패배했다. 결승에서도 중국 슈퍼스타 왕즈이에게도 무너졌다. 야마구치는 "어제 동료들이 나에게 기회를 이어주었던 만큼, 오늘은 무슨 일이 있어도 내 손으로 승리를 가져오고 싶었다. 분하다"라며 말을 잇지 못했다.