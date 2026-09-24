조광희의 '2전3기'! 카누서 터진 깜짝 금메달...男카약 4인승 500m, 중국 0.255차로 따돌리고 우승 "결실 맺어 가슴 뭉클해"[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]한국 카누 스프린트 대표팀이 깜짝 금메달을 목에 걸었다.

조광희, 김효빈, 장상원, 최민규로 팀을 꾸린 한국은 24일 일본 아이치현 미요시호 카누 경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 카누 스프린트 남자 카약 4인승 500ｍ 결승(파이널 A)에서 1분 22초 587의 기록으로 금메달을 차지했다.

이 종목에서 2회 연속 은메달을 목에 걸었던 한국 카누는 사상 첫 아시안게임 금메달을 획득했다. 이번 대회 한국 선수단의 9번째 금메달이기도 하다.

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카누 스프린트는 잔잔한 물결의 경기장에서 정해진 거리를 직선으로 달려 결승선 통과 순서로 순위를 가르는 종목이다. 카누 스프린트 종목 안에는 카누, 카약 등 2개 세부종목이 포함돼 있다. 카누는 배 위에서 한쪽 무릎을 꿇고 외날 노를 젓고, 카약은 덮개가 있는 배에 앉아 양날 노를 젓는 종목이다.

카약 4인승 500m서는 4명이 한 배에 타 양날 패들로 500m를 질주한다. 예선 조 상위권에 오르면 준결승을 거치지 않고 메달을 다투는 결승에 곧바로 진출한다.

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대표팀은 전날 열린 예선서 조 1위(1분25초383)로 파이널 A에 진출했다.

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결선서는 예선보다 초반 페이스가 더 좋았다.

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한국은 레이스 초반부터 주도권을 잡았다. 4번 레인에서 출발한 한국은 첫 250ｍ 구간을 참가국 중 가장 빠른 40초44의 기록으로 주파하며 선두로 치고 나갔다.

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후반부에는 250ｍ 구간을 불과 0.04초 차이로 바짝 뒤쫓던 5번 레인의 중국과 피 말리는 접전이 펼쳐졌다. 하지만 한국은 마지막까지 집중력을 잃지 않고 리드를 지켜내며, 2위 중국(1분22초842)을 단 0.255초 차이로 따돌리고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 동메달은 1분25초909를 기록한 일본이 가져갔다.

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이날 금메달로 '한국 카누의 에이스'는 아시안게임 통산 3번째 금메달을 차지했다. 학창 시절 복싱과 육상을 거쳐 카누로 전향한 조광희는 고교 시절부터 국내에서는 적수가 없을 정도로 빼어난 기량을 과시하며 아시아 최강자로 성장했다.

그의 원래 주 종목은 폭발적인 스피드를 요하는 남자 카약 1인승(K1) 200ｍ였다. 2014년 인천 대회와 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 연속으로 이 종목 금메달을 목에 걸며 전성기를 누렸다.

세계 무대에서도 경쟁력을 보였다. 생애 첫 올림픽 무대였던 2016년 리우 대회 남자 카약 1인승(K1)과 2인승(K2) 200ｍ에서 나란히 준결승에 올라 이목을 끌었고, 2020년 도쿄 대회에서도 K1 200ｍ 준결승 진출에 성공했다.

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하지만 항저우 대회부터 주력 종목인 K1 200ｍ가 아시안게임 종목에서 제외되는 변수를 맞았다. 다인승 종목으로 눈을 돌려 새로운 활로를 개척했고, 이번 나고야에서 기어코 한국 카누의 새 역사를 썼다. 4명이 완벽한 밸런스로 호흡을 맞춰야 해 '카누 종목의 꽃'이라 불리는 K4에서 한국이 금메달을 딴 것은 종목 역사상 이번이 처음이다.

대한카누연맹은 경기 후 "그동안 흘린 땀방울이 결실을 맺게 돼 가슴이 뭉클하다. 성원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다. 남은 경기에서도 끝까지 최선을 다하겠다"고 전했다.

25일 조광희, 김효빈은 카약 2인승 500m, 26일 장상원은 카약 1인승 500m, 최민규는 선민주와 혼성 카약 2인승 500m 결선에 출전한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com