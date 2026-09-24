안세영 웃고는 있지만! 韓 꺾은 日 배드민턴 아이돌, 통한의 눈물…왕즈이→천위페이에 농락, 중국 12년 만의 금메달

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[스포츠조선 김성원 기자]'세계 최강' 안세영의 대한민국을 꺾은 일본 배드민턴이 '만리장성'의 벽을 넘지 못했다.

중국은 대한민국이 결승 진출에 실패해 손쉽게 금메달을 수확했다. 중국은 24일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 결승전에서 일본을 매치 스코어 3대0으로 제압했다.

중국은 2014 인천 대회 이후 12년 만의 배드민턴 여자 단체전 정상을 탈환했다. 반면 일본은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년 만의 여자 단체전에서 금메달을 노렸으나 좌절했다.

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전날 세계랭킹 1위 안세영에게 패한 3위 야마구치 아카네는 2위 왕즈이에게 세트 스코어 1대2로 패했다. 일본은 제2경기 복식에서 후쿠시마 유키와 마츠모토 마유 조가 세계 1위 류셩슈-탄닝 조에 0대2로 완패했다.

일본은 3경기 단식에선 20세의 미야자키 도모카가 출격했다. 하지만 천위페이에게 0대2로 무너졌다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다.

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한국은 전날 안세영이 승리하며 산뜻하게 출발했다. 그러나 1복식 이소희-백하나 조, 2단식 심유진, 2복식 김혜정-정나은 조가 모두 패하며 결승 진출이 좌절됐다.

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올해 아시아단체선수권대회와 세계단체선수권대회를 휩쓸며 직전 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 노렸던 한국은 동메달에 만족해야 했다.

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왕즈이에게 당한 일본의 간판 야마구치는 "2세트 중반까지는 경기를 잘 풀어갔다. 그 세트를 마무리 짓지 못한 것이 가장 큰 원인인 것 같다"고 아쉬워했다. 그리고 "어제 동료들이 나에게 기회를 이어주었던 만큼, 오늘은 무슨 일이 있어도 내 손으로 승리를 가져오고 싶었다. 분하다"고 고개를 숙였다.

일본의 '배드민턴 신성'인 세계랭킹 9위 미야자키도 선전을 다짐했다. 그는 일본은 물론 해외에서도 아이돌급 귀여운 외모로 큰 인기다. 최근 막을 내린 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 4강전에서 왕즈이를 세트스코어 2대0으로 눌렀다.

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하지만 두 번의 '이변'은 없었다. 동메달을 차지한 안세영을 포함한 한국 여자 선수들도 포디움에 올랐다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com