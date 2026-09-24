"아시아의 별, 진정한 품격" 일본이 이렇게 칭찬한 한국 선수 있었나...'펜싱 금메달 여제' 송세라 극찬 세례

금메달 목에 걸고 (도코나메[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 22일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 에페 여자 개인전에서 금메달을 차지한 한국 송세라가 메달을 들어보이고 있다. 2026.9.22 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]'아시아의 별'을 향한 찬사가 끊이지 않는 대한민국의 자랑, 펜싱 여제 송세라(33)의 활약상이 일본에서도 주목받고 있다.

송세라는 22일 일본 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 개인전 결승전에서 싱가포르의 압둘 티카나흐 키리아를 15대8로 제압했다. 송세라는 한국 펜싱에 이번 대회 첫 번째 금메달을 안겼다.

일본 매체 요미우리 신문은 24일 이번 대회에 참가한 슈퍼스타들을 조명하면서 송세라를 언급했다. 그가 여자 에페 개인전에서 금메달을 확정지은 순간을 조명하며 '진정한 품격'이라는 표현으로 그의 우승을 평가했다. 지난 22일 결승에서 키리아를 꺾고 우승을 확정지은 송세라가 두 팔을 활짝 벌리며 포효했다고 전하며, 그가 "정말 행복하다"는 소감을 남겼다고 보도했다. 이어 지난 7월 세계선수권대회 두 번째 우승에 이은 이번 금메달로 '여왕'의 품격을 다시 한번 증명해 보였다고 극찬했다.

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승리의 순간 (도코나메[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 22일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 에페 여자 개인전 결승. 한국 송세라가 싱가포르 티카나 키리아를 상대로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.22 eastsea@yna.co.kr(끝)

요미우리 신문은 신세라의 포기하지 않는 집념을 높이 평가했다. '15점 제도로 치러진 토너먼트에서, 8강전은 11-13의 열세 속에서 역전승을 거두었다. 준결승 역시 일본의 테라야마 타마키와 맞붙어 13-14의 벼랑 끝 위기에서 경기를 뒤집었다'며 상대국 선수마저 두 손 들게 만든 놀라운 뒷심을 소개했다. 실제로 타마키는 송세라에 대해 "불리한 자세에서도 득점을 노리러 들어온다. 끝까지 포기하지 않는 집념이 대단해서 상대하기 까다로웠다"며 혀를 내둘렀다고 했다.

송세라의 집념은 하루아침에 생긴 게 아니다. 부상과 재활의 인고하면서 더욱 내면이 강해졌다. 매체 또한 '2022년 세계선수권대회에서 생애 첫 우승을 차지했으나, 이후 한동안 정상과는 거리가 멀었다'면서도 '올여름 세계선수권에서 4년 만에 여왕의 자리를 탈환했다'고 짚었다. 지난 2년 동안 송세라는 고질적인 부상에서 회복하기 위해 노력했기에 더욱 값진 우승이었다.

승리의 순간 (도코나메[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 22일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 에페 여자 개인전 결승. 한국 송세라가 싱가포르 티카나 키리아를 상대로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.22 eastsea@yna.co.kr(끝)

레전드의 도전은 아직 끝나지 않았다. 오는 25일 열리는 에페 단체전을 앞두고 송세라의 시선은 2관왕으로 향한다. 그는 "사실 개인전은 외롭다. 단체전은 기댈수도 있고, 내가 해줘야 할때도 있다. 그래서 단체전 금메달이 더 기쁘다. 여기서 마음 놓지 않고, 더 잘 준비하도록 하겠다"며 또 하나의 금메달을 바라봤다.