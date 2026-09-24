'이번엔 할 수 없었다' "할 수 있다"의 주인공 박상영, 男에페 16강에서 충격패...남자 에페 개인전 '노메달'[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]'할 수 있다!'의 주인공 박상영이 충격패를 당했다.

박상영은 24일 일본 나고야 아이치 스카이 엑스포홀에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 남자 에페 16강전에서 중국의 장신쿤에게 13대15로 패했다. 이번 아시안게임에서 개인전 첫 금메달에 도전했지만, 아쉽게 탈락했다.

박상영은 조별예선에서 4승1패를 기록했다. 20점을 올리는 동안 16점을 내줬다. 전체 10위로 예선을 통과했다. 박상영은 32강전에서 레바논의 안토니 엘초우에이리에 15대12 신승을 거뒀다.

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흐름이 좋지 않았던 박상영은 결국 16강에서 발목이 잡혔다. 장신쿤을 맞아 1피리어드를 8-5로 앞섰지만, 2피리어드에서 수세에 몰리며 13-14까지 몰렸다. '할수 있다'의 기적이 필요한 순간, 3피리어드에서 마지막 한 점을 내주며 결국 아시안게임 개인전 여정을 마무리했다.

박상영은 10년 전 2016년 리우올림픽에서 기적을 썼다. 결승전에 오른 박상영은 10-14로 뒤져 있었다. 1점만 내주면 은메달. "할 수 있다"를 외친 박상영은 내리 5점을 따내며 기적 같은 금메달을 따냈다. 에페 종목은 펜싱에서 '동시타'가 허용되는 유일한 종목. 두 선수가 함께 찌르면 동시에 점수가 올라간다. 그랬기에 더욱 말도 안되는 성과였다.

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박상영의 대역전승은 한국 스포츠 역사 상 가장 유명한 역전 장면으로 남았다. 그의 '할 수 있어' 정신은 여전히 강렬히 남아 있다.

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2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 개인전 은메달, 2022년 항저우 대회에서 개인전 동메달을 거머쥐었던 박상영은 이번 대회에서 아시안게임 개인전 첫 금메달을 노렸지만, 아쉽게 탈락하며 뜻을 이루지 못했다. 박상영은 단체전에서 유종의 미를 꿈꾼다.

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한편, 박상영과 함께 출전한 장효민은 8강전에서 중국의 선퐁에게 12대13으로 아쉽게 패했다. 4강 진출에 실패하며 한국 남자 에페 개인전은 노메달로 대회를 마쳤다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com