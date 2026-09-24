"죄송합니다, 정말 죄송합니다" '승률 100%' 안세영 탈락시킨 장본인, 日 배드민턴 요정 끝내 눈물의 고백..."정말 분한 마음"

사진=X 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]'일본 배드민턴 기대주' 미야자키 도모카가 중국전 패배 이후 사과의 말과 함께 고개를 숙였다.

일본의 스포츠호치는 24 '미야자키가 눈물? 대회 단체전을 마무리했다'고 보도했다.

일본은 24일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 결승전에서 중국에 세트 스코어 0대3으로 패배했다.

Advertisement

사진=X 캡처

기대가 컸다. 일본은 앞서 4강에서 안세영이 버티는 한국을 꺾으며 기세를 높였다. 당시 1세트에서 안세영이 뛰어난 경기력을 펼치며 야마구치 아카네를 제압, 한국이 먼저 앞서 나갔다. 하지만 이어진 2세트 복식, 3세트 단식, 4세트 복식 모두 일본이 연거푸 승리하며 경기는 뒤집히고 말았다. 일본으로서는 디펜딩 챔피언인 한국을 꺾었기에 중국과의 결승전에 대한 기대감이 클 수밖에 없었다.

하지만 경기는 예상과 다르게 흘러갔다. 제1경기 단식에서 야마구치와 세계 랭킹 2위 와즈이가 격돌했다. 야마구치는 첫 게임을 21-14로 승리해 미소를 지었으나, 이후 2경기를 모두 왕즈이에게 내주며 세트 스코어 1대2(21-14, 19-21, 17-21)로 역전패로 무너졌다. 야마구치의 패배 이후 일본은 완전히 흔들렸다. 제2경기 복식은 후쿠시마 유키와 마츠모토 마유가 기대와 달리 맥없이 무너졌다.

사진=X 캡처

Advertisement

제3경기 단식도 기대를 모았던 기대주 미야자키가 출격했다. 하지만 미야자키는 중국의 베테랑 천위페이의 상대가 되지 못했다. 미야자키는 천위페이에 0대2로 무너져 고개를 숙였다. 일본의 미래로 꼽히는 미야자키는 앞서 4강에서는 한국의 심유진을 꺾으며 일본에 승리 분위기를 가져다줬다. 하지만 이번에는 반전을 만들지 못했다.

Advertisement

경기 후 미야자키는 붉어진 눈시울과 함께 일본 취재진 앞에 섰다. 어깨를 축 늘어뜨린 미야자키는 "좀처럼 잘 풀리지 않는 경기였다. 정말 죄송합니다"라며 "팀에 기여하지 못해 정말 분한 마음이 들었다. 시작은 좋았고, 상대도 쉽게 흐름을 내주지 않았다. 그럴 때 어떻게 해야 할지 잘 모르겠다. 좀 정리되지 않지만, 마지막에도 그 여파가 조금 남아버렸다"고 고백했다.

Advertisement

한편 에이스인 야마구치도 아쉬운 결과에 한숨을 내뱉었다. 야마구치는 "승리가 눈앞에 보였던 만큼 아쉬움이 남는 어려운 경기였다. 롱 랠리가 이어지면서 체력적으로 따라가지 못해 범실로 이어졌다"며 "오늘은 무슨 일이 있어도 내 손으로 승리를 가져오고 싶었다. 분하다"고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com