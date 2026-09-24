믿었던 전하영마저 4강 진출 실패...女사브르 개인전 아쉬운 노메달[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]한국 여자 사브르가 개인전을 노메달로 마무리했다.

전하영은 23일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 사브르 8강전에서 중국의 라오슈에이에 11대15로 패했다.

전하영에 앞서 김정미는 16강에서 홍콩의 파이 싯에게 5대15로 무릎을 꿇었다. 개인전은 각국에서 2명만 나갈 수 있다. 두 선수 모두 4강 진출에 실패하며 메달을 목에 걸지 못했다.

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여자 사브르는 메달권으로 전망됐다. 전하영에 기대를 걸었다. 전하영은 2026년 아시아선수권 단체전에서 금메달을 목에 걸었다. 1년 전 세계선수권에서도 단체전 은메달을 차지했고, 2024년 파리올림픽에서도 단체전 은메달을 획득했다.

전하영은 이번 대회 개인전과 단체전, 2관왕을 목표로 출발했다. 전하영은 조별예선을 4승1패로 마무리했다. 23점을 올리는 동안 15점을 내줬다. 전체 6위로 통과했다.

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16강에서 인도의 쉬레야 구프타를 15대6으로 완파하며 8강에 올랐지만, 중국의 벽을 넘지 못했다.

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하지만 단체전이 남아 있다. 한국 여자 사브르 단체전은 세계 최고 수준의 기량을 자랑한다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com