'韓 역대 최초' 메달 주인공 나왔다...'아까워!' 중국에 단 1점 뒤진 사격 장국희-이종준, 스키트 혼성 단체전 은메달 획득

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[스포츠조선 이현석 기자]장국희(KT)-이종준(충청남도체육회) 조가 한국 사격에 아시안게임 스키트 혼성 단체전 첫 메달을 안겼다.

장국희-이종준 조는 24일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 결선에서 51점을 기록해 중국의 뤼젠린-장이팅 조(52점)에 1점 뒤진 2위로 경기를 마쳤다. 한국이 아시안게임 스키트 혼성 단체전에서 메달을 따낸 것은 이번이 처음이다. 중국, 한국에 이어 인도가 44점으로 동메달을 따냈다.

장국희는 게인 통산 두 번째 아시안게임 도전에서 첫 메달의 기쁨을 누렸다. 이종준은 2014년 인천 대회 남자 단체전에서 동메달을 목에 걸었던 경험이 있다. 12년 만에 아시안게임 무대에서 다시 메달을 추가하며 웃었다.

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본선에서 143점을 합작해 2위로 결선에 오른 한국은 첫 번째 시리즈에서 8점을 기록해 중국과 공동 선두로 출발했다. 두 번째 시리즈까지 14점으로 중국(16점)에 뒤졌으나 세 번째 시리즈에서 다시 8점을 보태 22점으로 2위에 올랐다. 한국은 네 번째 시리즈에서 중국과 30점으로 동점을 이뤘고, 본선 성적에서 앞서 선두로 올라섰다. 다섯 번째 시리즈까지도 중국과 38점으로 팽팽하게 맞섰다.

여섯 번째 시리즈를 마친 뒤 중국이 45점으로 선두에 나섰고 한국과 인도는 44점으로 동점을 이뤘다. 동점일 경우 본선 순위가 높은 팀이 상위에 오르는 규정에 따라 본선 2위 한국이 금메달 경쟁에 진출했고, 인도는 동메달로 경기를 마쳤다.

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금메달을 다투는 마지막 8발에서 이종준이 표적 4개를 모두 맞히고 장국희가 3개를 명중했으나 중국을 넘지 못했다. 중국은 52점을 기록해 카타르가 지난 1월 도하에서 작성한 종전 세계기록(47점)을 5점 경신하며 금메달을 차지했다.

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한국 사격은 앞서 공기 권총 여자 10m에서 추가은의 금메달과 함께 이번 대회 꾸준히 메달을 쌓고 있다. 금메달 1개, 은메달 3개, 동메달 2개를 기록 중이다. 중국이 가장 강한 면모를 보이고 있다. 금메달 9개, 은메달 2개, 동메달 1개로 사격이 효자종목 노릇을 톡톡히 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com