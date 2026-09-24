'기쁠때나 힘들때나 우린 함께' 황금세대 황선우X김우민의 브로맨스...'부상 투혼' 김우민 "계영400m 금빛 물살 부탁해"[아이치-나고야아시안게임]

출처=김우민 SNS

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 함께 포즈를 취하고 있는 수영 국가대표 김우민, 황선우. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

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[스포츠조선 전영지 기자]"(김)우민이형, 더 열심히 해서 더 멋진 모습 보여주자."

황선우(강원도청)는 23일 아이치-나고야아시안게임 주종목 자유형 200m에서 아깝게 2연패를 놓친 후 소속팀 동료이자 룸메이트이자 절친 형인 김우민(강원도청)을 향한 진심을 전했다.

김우민은 22일 자유형 1500ｍ 레이스 도중 500m 구간을 지나며 어깨 통증을 느꼈고 이후 페이스가 급격하게 떨어지며 8명 중 8위로 경기를 끝낸 후 눈물을 쏟았다. "훈련하면서 두 달 전부터 어깨가 아팠는데, 단순 염증인 줄 알고 병원에 갔더니 회전근개(어깨 힘줄)와 관절와순(어깨 연골)에 이상이 있다는 진단을 받았다"고 털어놨다. "레이스 도중 통증이 올라왔다. 마음은 간절한데 몸이 전혀 따라주지 않으니 너무 억울하고 막막했다"며 눈물을 흘렸다. 황선우과 함께 나서는 자유형 200m에도 어깨 통증으로 인해 나서지 못했다.

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대화하는 김우민-황선우

훈련 나선 황선우-김우민

황선우는 "단짝인 우민이형이 어깨 부상으로 자유형 200m에 같이 못나와서 마음이 아프고 속상하다. 우민이형의 1500ｍ 경기를 보면서 정말 안쓰러울 정도로 아주 아팠을 것 같아 속상하고 걱정됐다 늘 같이 있는 내가 이렇게 속상한데 본인은 얼마나 속상할까. 200m에서 우민이형 몫까지 하려고 더 열심히 했다"고 털어놨다. 반드시 금빛 포디움에 오르겠다고 이를 악물었던 만큼 중국 장잔숴에게 막판 역전을 내준 부분이 뼈아팠다. 그러나 황선우는 좌절하지 않았다. "하지만 이 아시안게임이 전부는 아니다. 남아 있는 메이저 대회에서 훈련을 통해 우리는 계속 발전해나갈 것"이라고 다짐했다. 절친 김우민을 향한 메시지도 잊지 않았다. "우리 함께 잘해내고 있으니까 이번 아시안게임 이후에 더 열심히 해서 더 멋진 모습을 보여주자!"고 했다.

김우민, 출격 준비

24일 계영 400m, 김우민이 예선전 첫 영자로 나섰다. 첫 100m를 50초01로 주파하며 팀코리아의 결선행에 힘을 실었다. 이 레이스를 마지막으로 김우민은 두 번째 아시안게임을 아쉬움 속에 마감했다. 킹우민' 김우민(강원특별자치도청)의 두 번째 아시안게임이 조기에 막을 내렸다. "동료들에게 미안해서 조금이라도 짐을 덜어주고 싶은 마음"에 예선전 출전을 자청했지만 "생각했던 것보다 더 아파서 당황했다"고 털어놨다. 혼신의 역영, 후반 50m 구간에서 어깨 통증 탓인지 스트로크가 짧아지는 모습이 여실히 드러났다. 눈물을 머금고 25일 남은 주종목, 항저우아시안게임 금메달, 파리올림픽 동메달을 따낸 400m 기권을 선언했다.

'이 분위기 그대로'

남자 계영 800ｍ 동메달

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황선우와 김우민은 대한민국 수영 황금세대의 중심이다. 황선우는 유쾌하고 씩씩한 형 김우민과 선수촌 안팎에서 함께하며 월드클래스의 꿈을 함께 키워왔다. 김우민은 "(황)선우가 해내는 모습을 보고 나도 할 수 있다는 자신감을 얻었다. 후배지만 존경하는 선수"라고 했었다. 3년 전 항저우에서 김우민이 자신의 주종목 자유형 400-800m 3관왕에 오르고, 황선우가 자유형 200m 정상에 오른 후 계영 800m에서 중국을 꺾고 사상 첫 정상에 오르며 한국 수영의 황금기가 도래했다. 금메달 6개, 은메달 6개, 동메달 10개의 역대 최고 성적을 거뒀다. 수영강국 중국의 아성을 위협했고 일본을 3위로 밀어냈다. 이어진 도하세계선수권에서도 김우민이 400m 금메달, 황선우가 200m 금메달을 나란히 걸고 인증샷을 찍어올렸었다. 파리올림픽에서 유일한 동메달을 딴 김우민은 컨디션 난조로 자유형 200m 결선행을 놓친 황선우를 가장 가까이에서 마음을 다해 위로했던 절친이자 동료였다. 김우민의 첫 시련이 닥친 2026년 아이치-나고야아시안게임 현장에선 황선우가 아픔을 나누고 있다.

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기념 촬영하는 수영 대표팀

대화하는 김우민-황선우

2026년 아이치-나고야아시안게임, '분위기 메이커' 김우민이 어깨 부상으로 흔들리고 '월드클래스' 황선우가 주종목 200m 금메달을 놓치자 대표팀 분위기도 가라앉았다. 김영범의 자유형 50m 금메달이 경영 일정을 하루 남긴 현재까지 대한민국의 유일한 금메달이다. 이제 남은 희망은 24일 오후 6시18분 진행될 계영 400m다. 자유형 100m 은메달리스트 김영범, 동메달리스트 황선우를 보유한 대한민국이 내심 계영 800m(동메달)보다 기대했던 종목이다. 황선우는 "계영 400ｍ에서도 (김)영범이와 저 모두 좋은 감을 찾아 자신감을 얻었다. 대한민국 수영의 잠재력은 무한한 만큼 계영 400m도 잘 지켜봐달라"고 했었다. 계영 400m에 나서는 막내 김영범도 "중국이 많이 빠르지만 한 명, 한 명 볼 때 우리가 절대 밀리지 않는다. 금메달을 딸 수 있을 것"이라고 자신했었다.

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김영범에게 0.04초 차 자유형 100m 금메달을 가져간 '세계기록 보유자' 중국 판잔러와 황선우에게 역전 금메달을 앗아간 '중국 신성' 장잔숴에게 설욕할 마지막 기회, 또 하나의 빛나는 금메달을 획득할 기회다. 어깨 통증을 참으며 혼신의 힘을 다해 마지막 물살을 갈랐던 김우민은 "결선 멤버들이 정말 잘해줄 것이라 믿는다. 내가 느꼈던 아쉬움과 억울함을 시원하게 풀어주는 멋진 레이스를 기대한다"며 절절한 응원의 마음을 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com