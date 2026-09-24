세계 기록 달성, 그러나 中 넘지 못했다…장국희-이종준, 사격 스키트 혼성 단체전 銀 [나고야 LIVE]

혼성 스키트 은메달 딴 이종준-장국희 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 24일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 혼성 스키트 단체전 결선에서 은메달을 따낸 대한민국 이종준-장국희가 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.9.24 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 이종서 기자] 한국 사격 아시안게임 스키트 혼성 단체전에서 첫 메달이 나왔다.

장국희(KT)-이종준(충청남도체육회) 조는 24일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 결선에서 51점을 기록했다. 중국의 뤼젠린-장이팅 조(52점)에 1점 뒤진 2위에 올랐다.

52점을 기록한 중국은 카타르가 지난 1월 도하에서 작성한 종전 세계기록(47점)을 5점 경신했다. 한국 역시 세계 기록을 달성했지만, 중국에 밀려 아쉬움을 삼켜야만 했다.

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동메달은 44점을 기록한 인도가 차지했다. 본선 1위로 결선에 오른 카타르는 18점으로 4위에 머물렀다.

한국은 본선에서 143점을 합작해 2위로 결선에 올랐다.

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출발은 좋았다. 첫 번째 시리즈에서 8점을 기록해 중국과 공동 선두로 출발했다.

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두 번째 시리즈까지 14점으로 중국(16점)에 2점 부족했지만, 세 번째 시리즈에서 다시 8점을 더하면서 22점으로 2위가 됐다.

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본선 1위 카타르는 18점으로 가장 먼저 탈락의 고배를 마셨다.

중반까지도 흐름이 좋았다. 한국은 네 번째 시리즈에서 30점으로 중국과 나란히 했다. 본선 성적에서 앞서 선두로 올라섰다. 다섯 번째 시리즈도 중국과 38점으로 팽팽했다.

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여섯 번째 시리즈를 마친 뒤 중국이 45점으로 치고 나왔다. 한국과 인도는 44점으로 동점을 이뤘다.

동점일 경우 본선 순위가 높은 팀이 상위에 오르는 규정이 있다. 본선 2위 한국이 금메달 결정전에 진출했고, 인도는 동메달로 경기를 마쳤다.

금메달을 다투는 마지막 8발에서 이종준이 표적 4개를 모두 명중했고, 장국희가 3개를 맞혔다. 그러나 중국을 넘어서지는 못했다.

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한국이 아시안게임 스키트 혼성 단체전에서 메달을 따낸 것은 이번이 처음이다.

장국희는 두 번째 아시안게임에서 첫 메달을 목에 걸었다. 이종준은 2014 인천 대회 남자 단체전 동메달 이후 12년 만에 아시안게임 메달을 품었다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com