'미쳤다' AG 3회 연속 결승 진출 쾌거, 사상 첫 금메달 도전...한국 세팍타크로 여자 팀레구 은메달 확보, 결승 상대는 '亞 최강' 태국

사진=대한세팍타크로협회

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 세팍타크로 대표팀이 아시안게임 여자 팀 레구에서 3회 연속 결승 진출에 성공하며 은메달을 확보했다.

한국은 24일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 준결승에서 인도네시아를 레구 점수 2대0으로 제압했다. 한국은 지난 자카르타-팔렘방 대회와 항저우 대회에서도 모두 결승에 올랐다. 3회 연속 결승 진출이라는 쾌거와 함께 금메달 도전에 나서게 됐다.

팀 레구는 팀당 3개의 레구(3인조)를 구성해 맞붙어서 승부를 가리는 단체전으로, 4개국이 출전한 이번 대회 여자 팀 레구에서는 풀리그로 팀당 세 경기씩을 치른 뒤 1-4위, 2-3위가 이날 준결승전에서 맞붙었다. 이번 대회는 4개국만 참여하는 특수성 때문에, 기존의 동메달 결정전 없이 3, 4위에게 모두 동메달을 주는 방식 대신 동메달 결정전을 치른다.

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사진=대한세팍타크로협회

한국은 예선 2승1패 이후 2위로 올라서며 준결승에서 인도네시아와 격돌했다. 한국은 첫 레구를 세트 점수 2-0(15-9 15-11)을 따내 기선을 제압했다. 이후 두 번째레구도 접전끝에 세트 점수 2-1(13-15 15-13 15-11)로 역전하며 결승행 티켓을 거머쥐었다.

한국의 결승 상대는 태국이다. 태국은 세팍타크로 세계 최강을 다투는 국가다. 이미 2010년 광저우 대회부터 4회 연속 우승에 성공했다. 한국은 지난 두 번의 대회에서 태국에 막히며 금메달을 목에 걸지 못했다. 이번 종목 사상 첫 금메달에 도전할 예정인데, 태국을 넘는 도전은 험난할 예정이다. 우리나라가 아시안게임 세팍타크로에서 금메달을 딴 것은 24년 전인 2002년 부산 대회의 남자 서클(둥글게 서서 제기차기처럼 다양한 기술을 펼치며 딴 점수를 합산하는 종목)이 남녀 전 종목을 통틀어 유일하다. 레구 종목에서는 금메달이 없었다. 한국과 태국의 결승전은 25일 오전 9시 같은 경기자에서 열린다.

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한편 남자 팀 레구는 조별리그에서 태국에 0-3 패배, 라오스전 2-1 승리, 인도네시아전 0-3 패배로 토너먼트에 오르지 못했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com