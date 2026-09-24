'미쳤다' AG 3회 연속 결승 진출 쾌거, 사상 첫 금메달 도전...한국 세팍타크로 여자 팀레구 은메달 확보, 결승 상대는 '亞 최강' 태국

[스포츠조선 이현석 기자]한국 세팍타크로 대표팀이 아시안게임 여자 팀 레구에서 3회 연속 결승 진출에 성공하며 은메달을 확보했다.
한국은 24일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 준결승에서 인도네시아를 레구 점수 2대0으로 제압했다. 한국은 지난 자카르타-팔렘방 대회와 항저우 대회에서도 모두 결승에 올랐다. 3회 연속 결승 진출이라는 쾌거와 함께 금메달 도전에 나서게 됐다.
팀 레구는 팀당 3개의 레구(3인조)를 구성해 맞붙어서 승부를 가리는 단체전으로, 4개국이 출전한 이번 대회 여자 팀 레구에서는 풀리그로 팀당 세 경기씩을 치른 뒤 1-4위, 2-3위가 이날 준결승전에서 맞붙었다. 이번 대회는 4개국만 참여하는 특수성 때문에, 기존의 동메달 결정전 없이 3, 4위에게 모두 동메달을 주는 방식 대신 동메달 결정전을 치른다.
한국은 예선 2승1패 이후 2위로 올라서며 준결승에서 인도네시아와 격돌했다. 한국은 첫 레구를 세트 점수 2-0(15-9 15-11)을 따내 기선을 제압했다. 이후 두 번째레구도 접전끝에 세트 점수 2-1(13-15 15-13 15-11)로 역전하며 결승행 티켓을 거머쥐었다.
한국의 결승 상대는 태국이다. 태국은 세팍타크로 세계 최강을 다투는 국가다. 이미 2010년 광저우 대회부터 4회 연속 우승에 성공했다. 한국은 지난 두 번의 대회에서 태국에 막히며 금메달을 목에 걸지 못했다. 이번 종목 사상 첫 금메달에 도전할 예정인데, 태국을 넘는 도전은 험난할 예정이다. 우리나라가 아시안게임 세팍타크로에서 금메달을 딴 것은 24년 전인 2002년 부산 대회의 남자 서클(둥글게 서서 제기차기처럼 다양한 기술을 펼치며 딴 점수를 합산하는 종목)이 남녀 전 종목을 통틀어 유일하다. 레구 종목에서는 금메달이 없었다. 한국과 태국의 결승전은 25일 오전 9시 같은 경기자에서 열린다.
한편 남자 팀 레구는 조별리그에서 태국에 0-3 패배, 라오스전 2-1 승리, 인도네시아전 0-3 패배로 토너먼트에 오르지 못했다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com