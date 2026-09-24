'이게 뭐야' 중국 금메달 따라고 만든 종목인가, '1시간만에 金 6개' 싹쓸이→아시안게임 우슈 12개 종목 석권…한국, 銀 1·銅 1로 '선전'

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시안게임에서 메달 싹쓸이 중인 중국이 1시간만에 금메달 6개를 목에 걸며 메달 숫자를 대폭 늘렸다.

중국은 24일 오전에 진행한 2026년 아이치-나고야 아시안게임 우슈 산타(자유 대련) 종목에서 1시간만에 여자 52kg급, 여자 60kg급, 남자 56kg급, 남자 60kg급, 남자 65kg급, 남자 70kg급 등 6개 종목에서 금메달을 쓸어담았다. 중국은 이로써 우슈 종목에서 총 12개 종목을 석권했다. 이번 아시안게임 우슈 종목은 총 14개로 구성되었는데, 중국 대표팀은 14개 종목 중 남자 장권과 여자 장권 종목엔 출전하지 않았다. 즉, 출전한 모든 경기에서 금메달을 따내며 완벽한 독주 체제를 과시했다. 이날 금메달을 딴 주인공은 퉁신, 류더원, 리젠밍, 장야링, 가오샤오빈, 야오양 등이다. 우슈 자체가 중국 전통 무술로, 우슈는 무술의 중국어 발음이다. 중국이 강세를 보일 수 밖에 없다.

나머지 금메달 2개도 중화권 팀인 홍콩과 마카오가 가져갔다.홍콩의 선샤오위는 대한민국 그룹 'EXO(엑소)'의 열렬한 팬으로 잘 알려졌다. 그는 경기 후 EXO 팬사인회에서 EXO 멤버와 금메달을 따겠다는 약속을 한 영상을 공유했다.

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한국도 값진 은메달을 획득했다. 한국 우슈 간판 이하성이 23일 아이치현 무도관에서 열린 우슈 투로 남자 도술·곤술에서 합계 19.406점을 얻어 가오샤오빈(19.582점)에 이어 2위에 올랐다.

한국 우슈 대표팀은 21일 안현기의 남자 태극권·태극검 동메달을 포함해 은메달 1개, 동메달 1개로 대회를 마무리했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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