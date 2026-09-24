"우리도 있다!" K-세팍타크로, 女레구 3연속 결승행 쾌거! 은메달 확보! "최강 태국 붙자!"[아이치-나고야아시안게임]

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[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 세팍타크로 대표팀이 아시안게임 여자 팀 레구에서 3연속 결승에 진출했다. 은메달을 확보했다.

한국은 24일 오후 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 준결승에서 인도네시아를 레구 점수 2대0으로 꺾었다.

팀 레구는 팀당 3개의 레구(3인조)를 구성해 맞붙어서 승부를 가리는 단체전이다. 4개국이 출전한 이번 대회 여자 팀 레구에서는 풀리그로 팀당 3경기씩 치른 후 1-4위, 2-3위가 이날 준결승서 맞붙었다. 한국은 예선 2승1패로 태국(3승)에 이어 전체 2위로 3위 인도네시아(1승 2패)와 격돌했다. 예선에서 이미 레구 점수 3대0으로 승리한 인도네시아를 상대로 첫 레구를 세트 점수 2-0(15-9 15-11)을 따냈고, 두 번째 레구를 세트 점수 2대1(13-15 15-13 15-11)로 뒤집으며 결승행을 확정지었다.

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한국은 여자 팀 레구에서 2018년 자카르타-팔렘방, 2023년 열린 항저우 대회에서 잇달아 은메달을 획득했다. 이날 인도네시아를 꺾고 3연속 은메달을 확보했다. 25일 오전 9시 '세팍타크로 1강' 태국과 금메달을 다툰다. 태국은 준결승에서 일본을 레구 점수 2대0으로 꺾고 결승에 올랐다. 2010년 광저우 대회부터 이후 5연속 우승에 도전한다. 지난 두 대회 태국을 상대로 잇달아 패하며 은메달을 따냈던 대한민국은 삼세번 만의 도전에서 사상 첫 이 종목 금메달 획득에 나선다. 아시안게임 세팍타크로 금메달은 2002년 부산 대회 남자 서클이 유일하다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com