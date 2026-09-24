"생각했던 것보다 더 아파" 항저우 지배했던 韓 수영 간판의 슬픈 고백, 부상으로 막 내린 아시안게임...자유형 400m 기권 결정

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[스포츠조선 이현석 기자]'한국 수영 간판' 김우민(25·강원특별자치도청)이 아시안게임을 부상으로 마무리했다.

김우민은 24일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 경영 남자 계영 400ｍ 예선이 끝난 뒤 25일로 예정된 자유형 400ｍ 기권을 결정했다. 김우민이 출전하지 않는 남자 자유형 400m는 이호준(제주시청)이 출전해 시상대를 노린다. 항저우 대회 자유형 200ｍ 동메달리스트 이호준은 이번 대회는 400ｍ에서 메달 사냥에 나선다.

부상이 문제였다. 그를 괴롭힌 어깨 통증이 더 이상의 경기 소화를 허락하지 않았다. 앞서 22일 자유형 1500ｍ 결승 경기 도중 극심한 어깨 통증을 느낀 김우민은 부상을 고백했다. " 어깨가 조금 불편하고, 치료받고 있으니 괜찮다"는 말은 걱정을 지우기 위한 말이었다. 왼쪽 어깨 돌림근이 일부가 찢어지고, 연골(관절와순)까지 손상된 상황, 일본 입성 2주 전에 확인된 부상이었지만, 대회를 포기할 수 없었다.

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김우민은 21일 계영 800ｍ 경기는 무리 없이 소화했으나, 자유형 1500m에서 통증 문제가 커지고 말았다. 동료들을 위해 계영 400m를 출전했던 김우민은 모두의 만류에도 레이스를 이어갔다. 하지만 결과적으로 더 이상 경기를 소화할 수 없는 상태였다. 김우민은 계영 400ｍ 예선이 끝난 뒤 "생각했던 것보다 더 아파서 당황했다"고 토로했다.

아시안게임 3관왕, 2022년 항저우 아시안게임에서 남자 자유형 400ｍ와 800ｍ, 계영 800ｍ까지 3개 종목 시상대 꼭대기에 섰다. 파리올림픽 동메달 이후 찾아온 첫 시련, 김우민으로서는 LA로 향하는 도전까지 고려해야 한다. 절치부심하고 부상 회복에 집중해야 할 시기다.

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김우민이 빠진 한국 수영, 다만 아직 대회는 끝나지 않았다. 김영범의 자유형 50m 금메달이 경영 일정을 하루 남긴 현재까지 대한민국의 유일한 금메달이다. 이제 남은 희망은 24일 오후 6시18분 진행될 계영 400m다. 자유형 100m 은메달리스트 김영범, 동메달리스트 황선우를 보유한 대한민국이 내심 계영 800m(동메달)보다 기대했던 종목이다. 김영범에게 0.04초 차 자유형 100m 금메달을 가져간 '세계기록 보유자' 중국 판잔러와 황선우에게 역전 금메달을 앗아간 '중국 신성' 장잔숴에게 설욕할 마지막 기회이기도 하다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com