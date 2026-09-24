'미쳤다' 안세영 초대박, 韓 여자 배드민턴 최고의 대진표 등장...중국-일본 최강자 초전박살 예고, '안세영 상대 0승' 日 배드민턴 요정도 악재

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[스포츠조선 이현석 기자]안세영의 본격적인 여정이 시작된다.

올해 아시아단체선수권대회와 세계단체선수권대회를 휩쓸며 직전 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 노렸던 한국 여자 배드민턴은 여자 단체전을 동메달에 만족해야 했다. 아쉬운 패배였다. 준결승에서 일본을 상대로 안세영이 승리하며 산뜻하게 출발했다. 그러나 1복식 이소희-백하나 조, 2단식 심유진, 2복식 김혜정-정나은 조가 모두 패하며 결승 진출이 좌절됐다.

하지만 본격적인 경기는 아직 시작되지 않았다. 세계 최강으로 꼽히는 안세영이 본무대에 나선다. 25일부터 여자 단식이 시작된다. 64강인 1회전을 부전승으로 통과한 안세영은 32강 경기를 26일부터 치른다. 상대는 세계 랭킹 426위의 카밀라 스마굴로바(카자흐스탄), 안세영의 적수가 되기는 어려운 상대다.

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곧바로 같은 날 오후에는 세계 랭킹 142위의 라니트마 웨이헤나 리야나지와 세계 랭킹 1076위의 레한나 세르찬가 맞붙은 결과에 따라 정해진 상대와 16강을 겨룬다.

기대를 모으는 상위 랭킹들과의 맞대결은 8강부터 가능할 전망이다. 8강 상대로 유력한 선수는 세계 랭킹 5위 랏차녹 인타논(태국)이다. 안세영이 4강에 오르면 본격적인 한-중-일 전쟁이 예고되다. 4강 상대는 4위 천위페이와 7위 미야자키 도모카의 경기로 가려질 가능성이 크다.

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천위페이가 올라온다면 숙명의 라이벌과의 맞대결이 성사된다. 미야자키는 조금 더 쉬운 상대다. 안세영은 미야자키와의 맞대결 8번을 모두 승리했다. 최근 중국마스터즈에서도 결승에서 미야자키를 손쉽게 제압하고 우승을 차지했다.

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기대를 모으는 야마구치 아카네와 왕즈이와의 맞대결은 결승에서나 가능하다. 야마구치와 왕즈이는 대진표에 따르면 4강 격돌이 유력하다. 앞서 여자 단체전에서도 제1경기 단식에서 맞붙은 바 있다. 당시 야마구치가 기선제압으로 1세트를 가져갔으나, 왕즈이가 집중력을 발휘하며 2, 3세트를 모두 잡아내 역전승을 거둔 바 있다. 야마구치로서는 자존심을 만회해야 할 기회다.

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안세영에게는 중요한 도전이다. 안세영은 항저우 대회를 기점으로 거침없는 상승세를 타며 세계 배드민턴을 뒤흔들었다. 당시 여자 단식과 던체전에서 모두 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 2연패를 위한 여정에 본격적인 막이 오르는 26일부터 안세영의 경기력에 대회의 모든 눈과 귀가 쏠릴 예정이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com