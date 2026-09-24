'韓 초대형 경사' 19세 박시은 미쳤다! 0.12초차 기쁨X아쉬움의 눈물...평영200m 기적의 은메달 달성

역영하는 박시은 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 24일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 200m 평영 예선. 한국 박시은이 역영하고 있다. 2026.9.24 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]'대한민국 평영의 미래' 박시은(19·강원특별자치도청)이 대단한 레이스를 펼치며 한국신기록으로 은메달을 획득했다.

박시은은 24일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야아시안게임 여자 평영 200m 결선에서 2분22초69의 한국신기록으로 깜짝 은메달을 목에 걸었다.

예선에서 좋은 기록을 낸 박시은이다. 박시은 예선 2조 3레인에서 경기 초반 3위였지만 차분하게 속도를 올려 2분26초57, 예선 전체 2위로 결선에 올랐다. 가토 고토미(일본)과의 금빛 경쟁이 기대를 모았다.

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결선 5레인서 출발한 박시은은 초반 3위를 달렸다. 100m 턴 후 치고 올라오기 시작했다. 선두 주 레이쥐(중국)을 제치고 1위로 150m 지점을 통과했다. 파란을 예고했다. 하지만 마지막 스퍼트한끗이 부족했다. 카토 코토미가 박시은을 제치고 1위로 터치패드를 찍었다. 박시은은 은메달을 해냈다. 박시은은 눈물을 흘리며 기록을 확인했다. 2분22초69, 1위보다 0.12초차 뒤진 2위. 지난해 문수아가 부산전국체전에서 기록한 2분23초21의 한국신기록을 0.53초 앞당기며 이번 대회 여자선수 개인전 최고의 성적을 거뒀다.

모두에게 깜짝 은메달이었지만 박시은은 준비된 에이스였다. 은메달 후 중계진과의 인터뷰에서 "이번이 다시 없을 기회라 생각하고 어느때보다 최선을 다해 준비했다. 사실 이번 목표가 한국신기록도 있었지만 1등 하는 게 목표였는데 너무 아쉽게 0.12초 차로 1등을 놓쳤다"며 눈물을 쏟았다. "다음 올림픽이 LA올림픽 아니냐. 가정도 아니고 무조건 국가대표로 선발돼서 꼭 결선에서 올라 꼭 포디움에 올라가도록 더 열심히 하겠다"는 각오를 밝혔다.