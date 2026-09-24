또 다시 '4위 징크스'에 울었다! '에이스' 류성현, 마루 결선서 아쉬운 4위...김재호는 5위[나고야 LIVE]

또 다시 '4위 징크스'에 울었다....'에이스' 류성현, 마루 결선서 아쉬운 4위 '노메달'[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]'한국 남자 기계체조의 간판' 류성현(22·서울특별시청)이 또 다시 4위 징크스에 머물렀다.

류성현은 24일 일본 나고야시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 기계체조 마루운동 결선에서 총점 14.366점을 받아 4위에 올랐다. 1위는 2024년 파리 올림픽 2관왕이자 올해 아시아선수권 마루운동 우승자인 카를로스 율로(필리핀)가 차지했다. 그는 난도점수 5.700점, 실시점수 8.966점을 합쳐, 14.666점을 얻었다. 2위는 카자흐스탄의 밀라드 카리미(14.600점), 3위는 일본의 쇼마 츠키야마(14.566점)가 차지했다.

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13.600점을 받은 김재호는 아쉽게 5위에 올랐다.

류성현은 21일 펼쳐진 예선에서 14.566점을 받아 율로(14.600점)에 이어 2위에 올랐다. 난도점수 5.800점에 실시점수 8.766점을 받았다.

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결선에 나선 류성현은 힘찬 연기를 펼쳤다. 연기를 마친 후에는 주먹을 쥐며 만족감을 표시했다. 예선보다는 낮은 점수를 기록했다. 난도점수 5.800점과 실시점수 8.566점을 받았다. 보너스 점수는 없었다. 총점 14.366점을 얻었다.

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초등학생 3학년 때 2012년 런던 올림픽 금메달리스트 양학선의 모습을 보고 체조를 시작한 류성현은 도쿄 올림픽 마루운동에서 4위에 오르며 주목을 받았다. 하지만 파리 올림픽에서는 아쉽게 결선 진출에 실패했다.

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이후 부상에 시달렸다. 전국체육대회가 끝난 뒤 철봉 훈련 중 낙하 사고로 어깨를 크게 다쳐 수술을 받았다. 길고 지루한 재활 과정을 마치고 복귀했다. 올해 아시아선수권에서는 마루운동 6위에 그쳤지만, 평행봉 은메달을 따냈고 개인종합 6위에 올랐다.

그는 경기 전 머릿 속으로 한번 더 이미지 트레이닝을 하고, 연기 직전 30초 동안 '나는 할 수 있다'를 되뇌인다. 매번 4위에 머무를데가 많았지만, 이번 대회는 그 징크스를 넘기 위해 뼈를 깎는 노력을 펼쳤다. 자세와 착지 연습에 집중한 류성현은 생애 첫 아시안게임에서 메달 도전에 나섰지만, 마지막 한 끗이 모자랐다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com