통한의 0.12초차! 멈추지 않는 눈물...'깜짝 은메달' 박시은 끝나고도 눈물 펑펑 "엄마 아빠 앞으로 자랑스러운 딸 될게"

은메달 획득한 박시은 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 24일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 200m 평영 결승. 한국 박시은이 2분22초69의 기록으로 은메달을 획득한 뒤 눈물을 흘리고 있다. 2026.9.24 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]'대한민국 평영의 미래' 박시은(19·강원특별자치도청)은 은메달을 획득하고도 눈물을 흘리고 또 흘렸다.

박시은은 24일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야아시안게임 여자 평영 200m 결선에서 깜짝 은메달을 목에 걸었다.

예선에서 좋은 기록을 낸 박시은이다. 박시은 예선 2조 3레인에서 경기 초반 3위였지만 차분하게 속도를 올려 2분26초57, 예선 전체 2위로 결선에 올랐다. 가토 고토미(일본)과의 금빛 경쟁이 기대를 모았다.

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결선 5레인서 출발한 박시은은 초반 3위를 달렸다. 100m 턴 후 치고 올라오기 시작했다. 선두 주 레이쥐(중국)을 제치고 1위로 150m 지점을 통과했다. 파란을 예고했다. 하지만 마지막 스퍼트한끗이 부족했다. 카토 고토미가 박시은을 제치고 1위로 터치패드를 찍었다. 박시은은 은메달을 해냈다. 박시은은 눈물을 흘리며 기록을 확인했다. 2분22초69, 1위보다 0.12초차 뒤진 2위. 지난해 문수아가 부산전국체전에서 기록한 2분23초21의 한국신기록을 0.53초 앞당기며 여자선수 개인전 최고의 성적을 거뒀다.

은메달 기뻐하는 박시은 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 24일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 200m 평영 결승. 한국 박시은이 2분22초69의 기록으로 은메달을 획득한 뒤 기록을 확인하고 있다. 2026.9.24 mon@yna.co.kr(끝)

경기 후에도 박시은의 눈물은 멈추지 않았다. 그는 "이번 아시안게임 준비하면서 다시는 없는 기회라고 생각해서 어느 때보다 최선을 다했다. 사실 목표가 한국 신기록도 한국 신기록이지만 1등이 목표였다. 너무 아쉽게 조금의 차이로 1등을 놓쳤다. LA 올림픽에서 (국가대표로) 무조건 선발되어서 올림픽 결승에 올라간 후 포디움에 올라가도록 열심히 할 수 있는 동기부여가 될 것 같다"며 소감을 밝혔다.

눈물의 의미의 대해선 "중학생 때부터 시즌이 끝나도 하루도 쉬지 않고 달려왔다. 몇 년 동안 이 대회만 준비했기 때문이다. 기록이 좋고 나쁘고를 떠나서 쉴 수 있어서 후련하기도 하고, 아쉽기도 하고"라고 설명했지만 계속 흐르는 눈물 때문에 말을 이어가지 못했다.

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마지막으로 박시은은 "엄마 보고 싶다. 엄마 아빠, 내가 비록 1등은 못했지만 엄마 아빠는 내가 꼴찌여도 자랑스러운 딸이라 생각해줘서 고맙다. 앞으로 자랑스러운 딸이 되어서 눈물 없이 미소 지을 수 있도록 노력할게"라며 부모님에 대한 고마움과 감사함을 전했다.