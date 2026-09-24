'부상→눈물의 포기' 김우민 대신 날았다! '한국 신기록 달성' 김준우 자유형 800m 은메달 쾌거

남자 800m 자유형 결승 출전한 김준우 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 24일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 800m 자유형 결승. 한국 김준우가 역영하고 있다. 2026.9.24 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]김준우가 한국 신기록으로 대한민국에 은메달을 안겼다.

김준우는 24일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야아시안게임 남자 자유형 800m 결선에서 자랑스러운 은메달을 목에 걸었다.

에이스 김우민이 부상으로 800m 종목을 포기한 가운데, 2레인에서 출발한 김준우는 선두권에서 빠르게 치고 나왔다. 선두권에서 계속해서 경쟁하면서 경기는 알 수 없는 향방으로 흘러갔다. 하지만 막판부터 장잔숴(중국)이 선두로 치고 나왔고, 김준우는 2위권에서 경쟁했다. 마지막 50m를 남기고 김준우는 2위로 통과했다. 김준우는 7분43초86의 기록으로 타부치 카이토(일본)와 똑같은 기록으로 들어왔다. 공동 은메달을 차지했다. 김준우의 기록은 한국 신기록이다.

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출발하는 김준우 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 4X200m 자유형 계영 예선. 한국 김준우가 출발하고 있다. 2026.9.21 mon@yna.co.kr(끝)

경기 후 김준우는 "첫 번째 메이저 대회인 아시안게임을 성공적으로 마쳐서 행복하다. 메달 순위를 떠나서 사람들에게 제 실력을 알렸다는 게 뿌듯하다. 앞서 있던 경기에서는 긴장에서 100%를 끌어내지 못한 것 같다. 마지막 대회라고 생각해서 쏟아냈더니 훈련한 대로 나온 것 같다"고 소감을 전했다.

이어 "사실 1500m는 거리가 2배 더 길어서 장잔숴보다 경기 운영이 미흡하다고 생각했다. 하지만 800m에서는 해볼 만하다고 생각했다. 실력으로 레이스를 펼쳤다"고 평가했다.

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부상으로 이번 대회에서 제대로 실력을 보여주지 못한 김우민에 대해서도 "우민이 형이랑 땀 흘리고, 고통스럽고, 피나게 훈련했던 게 기억이 난다. 우민이 형의 마음을 조금이나마 달랠 수 있다면 좋겠다. 빨리 쾌유해서 경기장에서 봤으면 좋겠다"고 했다.