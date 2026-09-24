'중국, 또 중국에 밀렸다!' 대한민국 남자 계영 400m, 아쉽게 은메달...일본 넘어선 역전 레이스 빛났다

한국 남자 혼계영팀, 자랑스러운 동메달 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 22일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 400m 혼계영에서 동메달을 획득한 한국 대표팀이 메달을 목에 걸고 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 김영범, 양재훈, 최동열, 이주호. 2026.9.22 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]K-수영의 황금세대가 2026년 아이치-나고야아시안게임 계영 400m에서 아쉽게 금메달을 놓쳤다.

대한민국 남자 계영대표팀은 24일 오후 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 펼쳐진 대회 남자계영 400m에서 3분11초69의 기록으로 중국(3분10초60)에 이어 두 번째로 터치패드를 찍었다.

자유형 100m 은메달리스트 김영범, 동메달리스트 황선우를 보유한 대한민국이 이 종목 세계기록 보유자이자 이번 대회 금메달리스트 판잔러와 자유형 200-1500m에서 금메달을 휩쓸며 4관왕에오른 '신성' 장잔숴와 한치 양보 없는 맞대결을 펼쳤다. 한국과 중국 일본, 각국의 수영 자존심을 건 불꽃 승부가 시작됐다.

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이 종목 한국신기록은 지난해 부산전국체전에서 황선우-김우민-양재훈-김영범 등 강원도청팀이 세운 3분11초52. 한국은 이날 오전 예선전엔 김우민, 지유찬, 이호준, 김민섭이 나섰다. 전날 자유형 200m(은메달), 혼성 혼계영 400m(동메달)에 나선 '베스트 멤버' 황선우, 김영범이 에너지를 아꼈다. 어깨 부상에도 불구하고 후배들과 함께 하는 마지막 계영 400m 금메달을 위해 김우민이 출전을 자청해 결선 4위를 이끌었다.

김영범, 금메달 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 결승. 1위로 결승선을 통과한 한국 김영범이 기뻐하고 있다. 2026.9.21 mon@yna.co.kr(끝)

이날 오후 결선 6번 레인 황선우, 김지훈, 양재훈, 김영범 단거리 최정예 라인이 출격했다. 4번 레인 중국은 자오자위에, 왕후유, 장잔숴, 판잔러가 차례로 물살을 갈랐다. 6번 레인 일본은 무라사 다쓰야, 마츠모토 슈야, 마츠모토 가츠히로, 미츠나가 ??이 차례로 나섰다.

1번 영자 황선우가 자오자위에, 무라사와 대혈투를 펼치며 47초50으로 1위로 2번 영자 김지훈에게 바통을 넘겼다.

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김지훈이 빠른 속도로 선두를 유지하고자 했다. 일본과 중국의 추격도 매서웠다. 김지훈은 중국과 공동 1위로 200m 터치패드를 찍은 후 3번 영자 양재훈이 스타트했다.

양재훈이 나선 250m 구간에서는 일본과 중국이 더 치고 나왔다. 이때는 일본이 1위로 통과했다. 양재훈이 힘이 빠지면서 3위로 최종 영자 '막내 에이스' 김영범에게 미션을 넘겼다. 에이스 김영범이 막판 스퍼트로 일본을 제치고 2위를 탈환해 3분11초69로 마무리하며 은메달을 확정지었다.