'세계 최강' 안세영에 8연패 굴욕→中 상대로 충격 역전패…日 야마구치 아카네 결국 눈물 펑펑 "내 역할 다했는지 모르겠다"

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[스포츠조선 김가을 기자]야마구치 아카네(일본)가 결국 눈물을 흘렸다.

일본 배드민턴 여자 대표팀은 24일 일본의 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체 결승전에서 매치스코어 3대0(1-2, 0-2, 0-2)으로 패했다. 이로써 일본은 은메달을 목에 걸었다.

일본 언론 '닛칸스포츠'는 '일본이 금메달을 목에 걸지 못했다. 야마구치는 안타까운 눈물을 흘렸다'고 보도했다.

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사진=AP Photo/Aaron Favila-AP 연합뉴스

야마구치는 1단식 주자로 나서 왕즈이(중국)와 격돌했다. 그는 1게임을 21-14로 잡으며 환호했다. 그러나 2게임을 19-21로 밀리며 동점을 허용했다. 운명의 3게임. 야마구치는 왕즈이를 넘지 못했다. 17-21로 경기를 내주며 세트스코어 1대2로 역전패했다.

일본은 첫 번째 경기에서 밀린 뒤 분위기를 바꾸지 못했다. 이어진 복식과 단식에서 연달아 고개를 숙이며 패배를 떠안았다.

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'닛칸스포츠'는 '1단식에서 패한 야마구치는 경기 뒤 안타까운 눈물을 흘렸다. 일본은 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임 이후 금메달을 노렸다. 8강에서 인도를 잡고 4강에 오르며 동메달 이상을 확정했다. 준결승에선 디펜딩 챔피언 대한민국을 잡고 결승에 올랐다'고 했다.

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이 매체에 따르면 야마구치는 "내가 톱 싱글로 역할을 다했는지 잘 모르겠다"며 "모두가 팀으로 하나의 경기를 펼친 결승전이라고 생각한다"고 말했다.

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한편, 야마구치는 4강에서 '세계 최강' 안세영에도 고개를 숙였다. 1단식 주자로 나서 세트스코어 1대2(9-21, 21-18, 11-21)로 완패했다. 이로써 야마구치는 안세영에 최근 8연패 눈물을 흘렸다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com