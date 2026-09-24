'중국-일본의 벽 높았다' 한국 여자 800m 계영, 동메달 획득

여자 800m 자유형 계영 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 24일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 800m 자유형 계영 예선. 한국 조현주가 출발하고 있다. 2026.9.24 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 여자 수영대표팀이 동메달을 목에 걸었다.

대한민국 여자 수영대표팀은 24일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야아시안게임 여자 계영 800m 결선에서 동메달을 획득했다.

예선 2조 5레인에서 나선 한국은 김윤희가 제일 먼저 나섰다. 중국이 초반부터 치고 나가는 가운데, 한국은 2위권이었다. 김윤희는 3위로 레이스를 마무리했다. 두 번째 영자인 김채윤은 2위인 싱가포르를 빠르게 추격했다. 김채윤은 싱가포르를 제치면서 바통을 넘겼다. 세 번째 영자인 이송은은 2위를 유지하며 중국을 추격했지만 싱가포르가 치고 올라오면서 2위 자리를 내줬다.

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마지막 영자인 조현주가 곧바로 2위를 탈환했다. 조현주는 싱가포르와 격차를 벌리며 2위로 통과했다. 한국은 8분16초64로 예선을 마무리했다. 일본, 중국에 이어 에선 3위로 결선에 진출했다. 결선에서도 이 페이스를 유지하면 3위는 무난히 가능할 것으로 예상됐다.

결승전 나서는 한국 여자 계영팀 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 20일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 4x100m 자유형 계영 결승. 한국팀이 경기장으로 나서고 있다. 왼쪽부터 이송은, 조현주, 허연경, 김윤희. 2026.9.20 mon@yna.co.kr(끝)

결선에서는 조현주, 허연경, 한다경, 이송은이 출전했다. 조현주부터 시작한 경기에서 한국은 선두권을 형성했다. 선두 중국 다음으로 2위로 달렸다. 조현주는 끝까지 속도를 유지하며 2위로 바통을 허윤경에게 넘겼다. 중국이 멀리 달아나는 가운데, 한국은 2위를 유지하는 게 중요했다. 조윤경은 마지막 구간에서 일본에 추격을 허용하면서 한다경이 3번째로 출발했다.

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한다경이 일본을 바짝 추격했지만 마지막 50m가 아쉬웠다. 마지막 영자 이송은이 포기하지 않고 힘차게 나아갔지만 역전은 어려웠다. 한국은 3위로 동메달을 차지했다. 한국의 기록은 8분1초87이었다.