[속보]'북한 라이벌' 안창옥 넘었다! '요정' 여서정, 여자 도마 '압도적 금메달'...8년 만의 아시안게임 우승![나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]'한국 여자 기계체조의 간판' 여서정(제천시청)이 다시 한번 아시아 정상에 우뚝 섰다.

여서정은 22일 일본 나고야시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 도마 결선에서 14.483점으로 1위에 오르며 금메달을 획득했다. 만 16세였던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 여자 도마 금메달을 목에 걸었던 여서정은 커리어 두번째 금메달을 따냈다. 여서정은 대한민국 선수단에 10번째 금메달을 선사했다.

북한의 안창옥은 13.666점으로 2위에 올랐다. 3위는 중국의 시유두(13.450점)가 차지했다.

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여서정은 예선부터 압도적 기량을 과시했다. 최종 14.466점을 받아 안창옥(13.900점)을 제치고 1위로 결선에 진출했다.

그는 1차 시기에서 난도점수 5.400점과 실시점수 8.900점을 합쳐 14.300점을 받았고, 2차 시기에서는 난도점수 5.000점과 실시점수 9.233점으로 14.233점을 기록했다. 여기에 평균 점수에 보너스 0.200점을 더해 최종 점수는 14.466점이 됐다.

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여서정은 결선에서 더욱 원숙한 기량을 과시했다. 세번째 주자로 나선 여서정은 1차 시기에서 난도점수 5.400점과 실시점수 9.066점을 합쳐 14.466점을 받았고, 2차 시기에서는 난도점수 5.000점과 실시점수 9.100점으로 14.100점을 기록했다. 평균점수 14.283에 여기에 보너스 0.200점을 더했다. 최종 점수는 14.483점이 됐다.

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공교롭게도 바로 다음 주자가 안창옥이었다. 안창옥은 1차시기에서 14.300점을 기록했다. 2차시기에서는 착지에서 완전히 실패했다. 13.033점에 머물렀다. 13.666점을 기록했다.

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남은 선수들도 여서정의 점수를 넘지 못했고, 무난히 금메달을 거머쥐었다.

여서정은 한국 체조의 간판이다. 1996년 애틀랜타 올림픽 남자 도마 은메달리스트 여홍철의 딸로 알려진 여서정은 자신의 첫 아시안게임이었던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 금메달을 시작으로 역사를 써내려갔다.

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그는 2020년 도쿄 올림픽에서 여자 도마 동메달을 거머쥐며 한국 여자 기계체조 사상 최초의 올림픽 메달리스트가 됐다. 이어 2023년 세계선수권에서도 같은 종목 동메달을 따냈다.

하지만 이후 부상으로 주춤했다. 2024년 파리 올림픽 당시 연습 도중 오른쪽 어깨가 탈구된 여서정은 약 1년 9개월 만인 올해 5월 대표선발전에서 복귀전을 치렀다. 다시 대표로 복귀한 여서정은 막내에서 주장으로 이번 대회에 나서 또 하나의 값진 금메달을 커리어에 추가했다.

안창옥을 넘고 따낸 금메달이라 더욱 의미가 있다. 안창옥은 2022년 항저우 대회에서 여자 도마와 이단평행봉을 석권한 북한의 체조 영웅이다. 파리 올림픽에서 처음 안창옥과 대결을 펼친 여서정은 당시 부상 여파로 도마를 제대로 짚지 못하고 착지에서도 흔들리며 7위에 머물렀다. 안창옥은 4위에 자리했다.

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올해 6월 아시아선수권에서 설욕에 성공했다. 대회 도마 결선에서 14.349점을 받은 여서정은 안창옥(13.949점)을 0.400점 차로 제치고 정상에 올랐다.

안창옥은 두 차례 연기에서 난도점수가 여서정보다 각각 0.2점, 0.4점 높았지만, 여서정은 실시점수에서 8.933점, 8.966점을 받아 안창옥(8.466점·8.333점)을 크게 앞섰다. 이번 대회에서도 승리하며 안창옥과의 경쟁에서도 우위를 점하게 됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com