"집에 오면 맛있는 거 사줄게!" 눈물 흘린 '서정이 아빠' 레전드 여홍철…'압도적' 여서정, 아시안게임 두 번째 금메달 '환호'

여서정, 8년 만에 아시안게임 체조 도마 금메달 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 24일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계 체조 여자 도마 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 여서정이 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.9.24 eastsea@yna.co.kr(끝)

도마 결승 연기 2차 시기 출발 알리는 여서정 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 24일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계 체조 여자 도마 결승에서 여서정이 2차 시기 연기 출발을 알리고 있다. 2026.9.24 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'서정이 아빠' 여홍철 대한체조협회 전무이사가 '딸' 여서정의 금메달에 눈물을 흘렸다.

여서정은 24일 일본 나고야시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 도마 결선에서 14.483점으로 1위에 오르며 금메달을 획득했다. 만 16세였던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 여자 도마 금메달을 목에 걸었던 여서정은 커리어 두번째 금메달을 따냈다. 여서정은 대한민국 선수단에 10번째 금메달을 선사했다. 이로써 여홍철-여서정 부녀는 똑같이 아시안게임 금메달 2개를 따내고 올림픽 메달도 수확해 대를 이어 가문을 빛냈다. 여홍철 이사는 1994년 히로시마 대회와 1998년 방콕 대회 남자 도마 2연패를 달성했다. 1996년 애틀랜타올림픽에서는 도마 은메달을 획득했다.

'한국 여자 기계체조의 간판' 여서정은 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 금메달, 2021년 열린 도쿄올림픽에선 동메달을 목에 걸었다. 하지만 이후 부상으로 주춤했다. 2024년 파리올림픽 당시 연습 도중 오른쪽 어깨가 탈구됐다. 한동안 재활에 몰두한 여서정은 약 1년 9개월 만인 지난 5월 대표선발전에서 복귀전을 치렀다. 다시 태극마크를 단 여서정은 막내에서 주장으로 이번 대회에 나서 또 하나의 값진 금메달을 목에 걸었다.

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예선 전체 1위로 결승에 올랐다. 여서정은 결승 세 번째 주자로 나서 연기를 펼쳤다. 다만, 첫 번째 연기에선 손을 집는 동작에서 잠깐 밀리는 모습을 보였다. 하지만 워낙 난도가 높은 연기를 선보인 만큼 14.466점을 받아 가장 높은 곳에 올랐다. 두 번째 연기는 더욱 완벽했다. 본인도 만족한 듯 활짝 웃으며 인사했다. 그가 대기석으로 들어오자 다른 선수들도 박수를 치며 축하했다. 현장에선 '서정이 아빠' 여홍철 전무에 대한 언급까지 나오며 축제 분위기가 됐다. 여서정은 2차에선 14.100점을 받았다. 합산 점수로 14.483점을 기록했다.

여서정, 완벽한 도마 연기 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 24일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계 체조 여자 도마 결승에서 여서정이 2차 시기 연기를 펼치고 있다. 2026.9.24 eastsea@yna.co.kr(끝)

여서정의 경기를 해설한 여 전무는 1~4번 주자 연기를 마친 뒤 "조금 안정이 됐다. 안창옥과 1, 2위 싸움이었다. 나는 안창옥도 대단한 것이 한 단계 낮춰 해도 되지 않을까 생각했다. 무릎이나 다리가 굽혀지는 부분이 있었다. 여서정보다 한 단계 높여 기술을 해야한다는 압박감이 있지 않았을까 생각한다"며 말을 아꼈다.

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그는 여서정의 금메달이 확정된 뒤 주변의 축하에 "감사합니다"라며 활짝 웃었다. 그는 "(여서정) 아시안게임 전에 부상도 있고 마음 고생도 많이 했다"며 "고생했고, 집에 오면 맛있는 거 사줄게"라고 말했다. 여서정이 "해물을 많이 좋아한다. 낙지, 전복을 좋아한다"고도 덧붙였다. 말을 마친 여 전무는 이내 눈물을 닦는 모습을 보였다. 여 전무는 "좋은 성적을 냈고, 본인은 올림픽까지 뛰고 싶다는 의사를 밝혔다. 계속 좋은 모습을 보여줬으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com