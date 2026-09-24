"부녀 첫 AG 멀티골드" 도마공주 여서정 금메달에 중계중 눈물 훔친 '원조 도마의신' 여홍철 위원[아이치-나고야아시안게임]

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[스포츠조선 전영지 기자]'원조 도마의 신' 여홍철 대한체조협회 전무가 딸 여서정의 도마 금메달 낭보에 눈물을 훔쳤다.

여서정은 24일 오후 펼쳐진 아이치-나고야아시안게임 여자도마 개인전 결선에서 1-2차 시기 평균 14.483점의 압도적 고득점으로 생애 두 번째 금메달을 목에 걸었다. 북한의 디펜딩챔피언 안창옥은 여서정의 적수가 되지 못했다. 여서정은 결선 1차 시기 '도마를 앞 짚은 후(핸드스프링) 후 몸 펴 한 바퀴 반(540도) 비트는' 난도 5.4점의 기술로 14.466점의 높은 점수를 받았다. 2차 시기, 난도 5.0점의 '옆으로 손 짚어 뒤로 손 짚어 몸 펴(유리첸코) 720도 비틀기' 기술을 시도했다. 완벽한 착지 후 두 팔을 번쩍 치켜들었다. 14.100점을 기록했다. 1-2차 시기 평균 14.483점(보너스 점수 0.2점), 압도적 1위에 올랐다. 이어 포디움에 오른 북한 안창옥이 난도 5.6점의 1차 시기에 도전했다. 14.300점을 받았다. 2차 시기 여서정을 의식한 듯 난도를 높였다. 난도 5.4의 연기에 도전했지만 매트밖으로 떨어져 나가는 큰 실수를 하고 말았다. 실시 점수 7.933점에 그치며 13.033점, 평균 13.666점에 그쳤다. 은메달을 획득했지만 금메달과의 간극은 컸다.

KBS 체조 해설위원인 여 전무는 24일 여서정의 금메달 종목, 아이치-나고야아시안게임 여자 도마 경기를 직접 중계했다. 경기를 앞두고 "문자를 했는데 좀 긴장된다고 하더라. 나도 긴장된다"고 했다. 하지만 딸의 경기력에 대한 믿음은 확고했다. "2018년 자카르타-팔렘방 대회 금메달 때도 현장에서 함께 했는데 그 영광이 오늘 또 왔으면 한다. 그때는 16세 가장 어린 나이, 막내로 금메달을 땄는데 이번엔 주장으로 나섰다. 이번에 따면 부녀 아시안게임 멀티 골드 기록을 세우게 된다"며 기대감을 표했다.

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'북한 도마 여제' 안창옥과의 맞대결에 대해서도 여서정의 클린 연기에 대한 신뢰를 표했다. "여서정 선수는 감점요소가 적다. 연기가 깨끗하다. 안창옥 선수는 난도는 높지만 깔끔하지 않다. 다리가 벌어진다든지 착지가 불안하다든지 그런 면이 있다. 여서정 선수가 본인 것만 한다면 금메달이 충분하다"고 했다.

여 전무의 예언은 적중했다. 여서정은 깔끔하게 클린 연기를 펼쳤고, 안창옥은 난도를 올렸지만 매트 밖으로 벗어나는 큰 실수를 하며 일찌감치 승부가 결정됐다. 안창옥의 점수가 발표되자 여 전무는 이내 안도한 기색을 내비쳤다. "처음부터 안창옥 선수와의 1-2등 싸움이었다. 안창옥 선수도 대단하다. 한 단계 낮춰서 정확하게 해도 될 텐데 워낙 기술 난도 자체가 높은데 여서정 선수와 차이를 좁히기 위해 여서정 선수보다 높은 기술에 도전했다"면서 "해야 한다는 압박감이 있었을 것"이라고 말했다.

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여서정의 금메달 확정후 '서정이 아빠' 여홍철 전무는 눈물을 글썽였다. 이제 여서정을 '레전드'라고 부르겠다는 말에 "감사하다"며 공감의 뜻을 표했다. "이번 아시안게임을 앞두고 부상도 있고 마음고생도 많이 했다"며 눈물을 훔쳤다. 금의환향할 기특한 딸을 향한 한마디도 잊지 않았다. "서정아, 고생했고 집에 오면 맛있는 거 사줄게. 서정이가 낙지, 전복 등 해물을 좋아한다"며 미소 지었다. "금메달 2개는 여자선수 최초이기 때문에 본인도 뿌듯할 것이다. 아시안게임 끝나고 올림픽까지 뛰고 싶다는 의사를 밝혔다. 이번 대회를 계기로 더 좋은 선수, 더 좋은 모습을 보여주길 바란다"며 체조인으로서의 당부도 잊지 않았다.

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여서정의 금메달은 대한민국 체조계의 쾌거다. 1988년 서울올림픽 도마 동메달리스트 박종훈 SBS 해설위원 역시 체조인으로서 기쁨을 감추지 않았다. "예선전보다도 더 잘해줬다. 이번 대회에 출전할 때부터 해낼 줄 알았다. 압도적이었다'며 축하를 건넸다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com