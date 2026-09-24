"어깨탈구,아킬레스건 파열→8년만의 금빛 착지" '도마공주' 여서정 감동의 금...父 여홍철 전무 "내딸이지만 대단!"[아이치-나고야아시안게임]

여서정 '힘차게!'

경기 앞둔 남과 북 여서정 VS 안창옥

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[스포츠조선 전영지 기자]"내 딸이지만 내가 봐도 대단하다."('원조 도마의 신' 여홍철 대한체조협회 전무)

'불굴의 도마공주' 여서정(24·제천시청)이 해냈다. '4초의 미학' 도마 종목에서 남북 대결의 숨 막히는 긴장감을 이겨내고 8년 만에 아시안게임 금메달을 탈환했다.

여서정은 24일 오후 펼쳐진 아이치-나고야아시안게임 여자도마 개인전 결선에서 1-2차 시기 평균 14.483점의 압도적 고득점으로 생애 두 번째 금메달을 목에 걸었다.

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8명의 선수 중 3번째로 포디움에 들어선 여서정은 결선 1차 시기 '도마를 앞 짚은 후(핸드스프링) 후 몸 펴 한 바퀴 반(540도) 비트는' 난도 5.4점의 기술, 착지가 살짝 흔들렸지만 실시 9,077점, 14.466점의 높은 점수를 받았다. 2차 시기, 난도 5.0점의 '옆으로 손 짚어 뒤로 손 짚어 몸 펴(유리첸코) 720도 비틀기' 기술을 시도했다. 완벽한 착지 후 두 팔을 번쩍 치켜들었다. 14.100점을 기록했다. 1-2차 시기 평균 14.483점(보너스 점수 0.2점), 압도적 1위에 올랐다. 북한 안창옥이 난도 5.6점의 1차 시기에 도전했다. 14.300점을 받았다. 2차 시기 여서정을 의식한 듯 난도를 높였다. 난도 5.4의 연기에 도전했지만 매트밖으로 떨어져 나가는 큰 실수를 하고 말았다. 실시 점수 7.933점에 그치며 13.033점, 평균 13.666점에 그쳤다. 금메달 승부가 일찌감치 끝났다.

8년전 자카르타-팔렘방아시안게임 도마 금메달 당시의 여서정. 사진=연합뉴스

열여섯살 체조소녀 여서정이 8년전 자카르타-팔렘방아시안게임 금메달 후 민아영 당시 여자대표팀 코치와 기뻐하는 모습. 첫 여성 사령탑인 민아영 감독은 이번 아이치-나고야아시안게임에서 여자대표팀 감독으로 함께했다. . 사진=스포츠조선 DB

여서정은 3년 전 항저우 대회가 세계선수권과 일정이 겹쳐 출전하지 못했다. 2연패가 무산됐다. 여서정이 자리를 비운 새 '북한 도마여제' 안창옥이 금메달을 가져갔다. 그리고 4년 후 도마의 주인이 돌아왔다. 여서정이 지난 6월 아시아선수권에서 안창옥을 꺾고 우승했던 기세 그대로 일본 나고야에서도 보란 듯이 승리했다. 8년 전 16세의 나이에 이 종목 금메달을 따냈던 24세 '도마공주'가 다시 한번 날아올랐다. 2024년 파리올림픽 현장에서 어깨 탈구 부상 후 수술, 지난해 초 왼발목 아킬레스건 부상 등 잇단 시련을 이겨낸 불굴의 그녀가 다시 한번 아시아 정상에 우뚝 섰다.

여서정은 2018년 자카르타-팔렘방아시안게임 금메달, 2021년 도쿄올림픽 동메달, 2023년 앤트워프세계선수권 동메달을 모두 가진 명실상부 대한민국 여자체조 간판 스타다. 선수 생명이 비교적 짧은 여자체조 종목에서 8년 넘게 정상을 굳건히 지키고 있다는 사실은 실로 경이롭다. 무엇보다 도약의 높이를 확보하기 위해 빠른 스피드와 도마를 짚는 힘이 절대적인 도마 선수에게 치명적인 어깨, 아킬레스건 부상을 모두 이겨낸 위대한 인간승리다.

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여서정의 아버지 여홍철 대한체조협회 전무, 어머니 김채연 감독 모두 아시안게임 메달리스트다.

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널리 알려진 대로 여서정의 아버지는 전세계 체조선수들이 뛰는 '여1' '여2' 기술을 보유한 '원조 도마의 신' 여홍철 대한체조협회 전무(경희대 교수)다. 1994년 히로시마, 1998년 방콕아시안게임 도마 종목 2연속 금메달을 획득했다. 어머니 김채은 대한체조협회 청소년대표팀 감독은 1994년 히로시마 대회 여자체조 단체전 동메달리스트다. 여서정은 레전드 아버지에 이어 멀티 골드에 성공하는 기록도 세웠다.

KBS 해설위원으로 나선 아버지 여 전무는 딸 여서정의 경기를 앞두고 "서정이는 내 딸이지만 정말 대단하다. 두 번의 부상을 이겨내고 다시 정상에 서는 모습이 정말 대견하다"고 했다. "연기가 군더더기 없이 깔끔하고 착지도 정확하다. 실수가 없다면 충분히 금메달이 가능할 것"이라고 예언했다. 아버지의 예언이 적중했다. 어머니 김채연 감독도 딸의 투혼을 칭찬했다. "파리올림픽 후 어깨 수술을 한 후 힘든 시간이 있었다. 서정이에게 너무 힘들면 그만 해도 된다고 했었다. 그때 서정이가 '내가 체조를 안할 거면 어깨 수술을 왜 했겠냐'고 하더라"고 돌아봤다. "아킬레스건 부상 때도 이런저런 마음고생이 많았다. 시련을 거친 후 서정이가 오히려 더 강해졌다. 아시안게임 국가대표 선발전 1위를 한 후 목표 의식이 또렷해지면서 더 단단해졌다. 2028년 LA올림픽 때까지 계속 도전하겠다고 하더라"며 미소 지었다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com