한국 남녀 3대3 농구 대표팀, 나란히 준결승 진출...메달 도전 청신호

사진=아시안게임 조직위원회 제공

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[스포츠조선 이현석 기자]남녀 동반 메달에 조금씩 가까워지는 한국 3대3 농구 대표팀이다.

배길태 감독이 이끄는 한국 남자 3대3 대표팀은 24일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 8강전에서 중국을 22대13으로 꺾고 4강에 올랐다.

2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 정식 종목이 된 3대3 농구, 한국은 3회 연속 대회 4강에 오르며 메달 기대감을 키웠다. 올해 4월 국제농구연맹(FIBA) 3대3 아시아컵에서 준우승을 합작한 이주영, 김승우(이상 연세대), 이동근(고려대), 구민교(성균관대)가 그대로 출전한 한국은 조별리그에서 3연승을 달렸고, 8강전에서 중국까지 꺾으며 상승세를 탔다.

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중반까지 중국에 고전했던 한국은 6점을 내리 몰아치며 경기를 뒤집었다. 이후 막판까지 격차를 벌려 무려 9점차 승리를 거뒀다.

여자 3대3 농구 대표팀도 4강에 올랐다. 대만을 상대로 14-12로 신승, 준결승에 진출했다. 승리의 주역은 송윤하(KB), 6점7리바운드로 활약했다. 여자부는 이번이 4강 첫 진출이다. 이번 대회 3대3 농구는 25일 남녀부 준결승전과 동메달 결정전, 결승전이 모두 이어진다. 한국 남자 대표팀은 준결승에서 필리핀과 맞붙으며, 여자 대표팀은 한일전을 벌인다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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