[속보]"10초07 한신 깬다!" 투톱 조엘진X비웨사 남자육상 100m 10초23! 준결선 진출[아이치-나고야아시안게임]

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 전영지 기자]'대한민국 스프린터의 현재이자 미래' 나마디 조엘진과 비웨사 다니엘 가사마가 나란히 아시안게임 남자 100m 준결선에 진출했다.

나마디 조엘진(예천군청)은 24일 일본 아이치현 나고야 미즈호육상경기장에서 열린 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 육상 남자 100m 예선 2조에서 10초23으로 1위에 오르며 준결선에 진출했다. 이어진 3조 레이스에서 비웨사 다니엘 가사마(안산시청) 역시 10초23, 조2위로 준결선에 올랐다.

발언하는 육상 나마디조엘진

나마디 조엘진과 비웨사 다니엘 모두 개인 최고기록은 10초13이다. 2017년 레전드 김국영(현 여자육상 단거리 대표팀 코치)이 세운 한국신기록 10초07의 뒤를 잇는 역대 2위 기록이다. 두 선수는 이번 아시안게임에서 역대 최고 순위와 함께 9년째 깨지지 않고 있는 한국신기록에 도전한다. '한신 보유자' 김국영 대표팀 코치는 "두 선수가 최근 10초1 대의 기록을 계속 찍고 있는 만큼 한국신기록을 경신할 수 있는 기량이 충분히 올라왔다"며 기대감을 표했다.

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이번 아시안게임을 앞두고 비웨사 다니엘와 나마디 조엘진은 폭풍성장을 거듭했다. 2022년 실업 무대에 데뷔한 비웨사는 부상 슬럼프에서 벗어난 지난해부터 매대회 기록을 줄여내며 지난 4월 일본 요시오카 그랑프리에서 10초13을 찍었다. 조엘진 역시 지난 4월 제55회 전국종별육상경기선수권에서 10초19, 퍼스널 베스트를 기록한 후 일본 니가타현 육상선수권에서 10초13을 기록했다. 지난달 일본에서 열린 후지호쿠로쿠 월드 트라이얼 육상대회 예선에서 10초07, 한국신기록 타이를 찍었으나 뒷바람으로 인해 인정받지는 못했다.

가파른 상승세 속에 출전한 첫 아시안게임에서 나마디 조엘진과 비웨다 다니엘이 어떤 활약을 펼칠지 기대가 쏠린다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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