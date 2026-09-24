'아빠' 여홍철처럼 '멀티 AG 금메달' 목에 건 여서정의 미소 "아빠의 길을 걷고 있어 행복...아빠한테 소고기 사달라고 해야죠"[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"모두 보상 받은 기분이에요. 아빠한테는 소고기 사달라고 해야죠."

'도마 공주' 여서정의 미소였다. 여서정은 22일 일본 나고야시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 도마 결선에서 14.483점으로 1위에 오르며 금메달을 획득했다. 만 16세였던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 여자 도마 금메달을 목에 걸었던 여서정은 커리어 두번째 금메달을 따냈다. 여서정은 대한민국 선수단에 10번째 금메달을 선사했다.

세번째 주자로 나선 여서정은 1차 시기에서 결선 1차 시기 '도마를 앞 짚은 후(핸드스프링) 후 몸 펴 한 바퀴 반(540도) 비트는' 난도 5.4점의 기술을 시도했다. 실시점수 9.066점을 합쳐 14.466점을 받았다.

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2차 시기, 난도 5.0점의 '옆으로 손 짚어 뒤로 손 짚어 몸 펴(유리첸코) 720도 비틀기' 기술을 시도했다. 완벽한 착지 후 두 팔을 번쩍 치켜들었다. 14.100점을 기록했다. 평균점수 14.283에 여기에 보너스 0.200점을 더했다. 최종 점수는 14.483점이 됐다. 압도적 1위였다.

공교롭게도 바로 다음 주자가 라이벌인 북한의 안창옥이었다. 안창옥은 1차시기에서 14.300점을 기록했다. 2차시기에서는 착지에서 완전히 실패했다. 13.033점에 머물렀다. 13.666점을 기록했다. 남은 선수들도 여서정의 점수를 넘지 못했고, 무난히 금메달을 거머쥐었다.

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경기 후 만난 여서정은 "8년 만에 금메달을 따게 됐는데 열심히 준비한 만큼 너무 행복하고 감격스러운 것 같다"고 소감을 전했다. 이어 "솔직히 부담이 안 됐다고 하면 거짓말이고 그냥 부담 많이 한 만큼 긴장도 많이 한 것 같다"고 했다.

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8년 전과 비교해달라는 말에는 "확실히 그냥 와서 했을 때보다 이제 많은 기대를 더 받고 하니까 좀 더 부담이 되고 잘하고 싶다는 생각이 더 커진 것 같다"고 했다. 이어 "첫번째 금메달은 모르고 했다면, 두번째는 생각도 많이 하고, 부상을 이겨내서 올라온거라 더 의미가 깊은 것 같다"고 했다.

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1996년 애틀랜타 올림픽 은메달리스트인 '레전드' 여홍철의 딸이기도 한 여서정은 "사실 전날 통화는 안하고 카톡만 했다. '어제도 잘했고, 오늘도 잘할거다. 사랑한다' 이렇게 보내셨다"고 했다. 경기를 중계하던 여홍철은 "맛있는걸 사주겠다"고 웃었다. 여서정은 "일단은 아무래도 소고기를 사달라고 해야겠죠.(웃음) 아빠도 마음 졸이면서 봤을 텐데, 나 많이 믿고 응원해 주셔서 감사하다고 전하고 싶다"고 했다.

아버지가 8년 전과 달리 울지 않고 웃었다고 말을 전하니 "안우셨어요?"라고 웃었다. 이어 "아무래도 그땐 어렸고 지금은 많이 컸으니까"라고 했다.

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이날 전략에 대해서는 "여서정 기술은 실수할 확률이 많다보니 그것보다는 한 단계 낮춰서 깔끔하게 하자는 전략을 짰다"고 설명했다. 이어 "점수는 딱 생각한만큼 나왔다. 메달을 딸 수 있을거라고 생각했다"고 웃었다.

아버지와 함께 나란히 아시안게임 멀티 금메달을 걸게된 것에 대해 "아빠와 어깨를 나란히 하고, 아빠의 길을 똑같이 걸어가고 있는게 너무 좋다"고 했다.

완벽한 경기를 펼친 후 다음 주자 안창옥이 아쉬운 모습을 보였다. 여서정은 "솔직히 실수를 바라지 않았다. 정정당당하게 하고 싶었다. 옆에서 열심히 하는 모습을 지켜봤기에 안타까웠던 것 같다"고 했다. 이어 "안창옥은 세계적인 선수다. 말은 못하지만 정말 열심히 하는 선수"라며 "대화는 아예 안한다. 나만의 문제라 어떻게 함부로 할 수가 없더라"고 아쉬워했다.

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여서정은 파리 올림픽에서 부상으로 아쉬운 모습을 보였다. 이후에도 계속 부상으로 고생했다. 여서정은 "부상이 두 번이나 와서 힘들었다. 그걸 다 보상받는 기분이 들었다"고 했다. 2년 뒤에는 LA 올림픽이 열린다. 여서정은 "2년 뒤를 생각하고 있지는 않다. 앞으로 있는 시합 잘하면서 부상 관리하고, 열심히 훈련하면서 준비하고 싶다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com