'8전 전승' 안세영 결승 진출 막은 日 '신성' 미야자키 도모카…결국 눈물 "어떻게 대응해야 할지 몰라 힘들어졌다"

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 배드민턴 '신성' 미야자키 도모카가 눈물을 쏟았다.

일본 배드민턴 여자 대표팀은 24일 일본의 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체 결승전에서 매치스코어 3대0(1-2, 0-2, 0-2)으로 패했다. 일본은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년 만의 금메달을 노렸지만, 뜻을 이루지 못했다. 은메달을 획득했다.

일본 언론 '도스포웹'은 '눈에 눈물이 번쩍이고 있었다. 천위페이(중국)와 붙은 미야자키는 첫 경기부터 열세를 면치 못했다. 그는 목소리를 떨며 말했다. 이후 열리는 개인전에서의 결의를 다졌다'고 보도했다.

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미야자키는 팀이 0-2로 밀리던 세 번째 경기에 나섰다. 2단식 주자로 나서 '세계 랭킹 4위' 천위페이와 격돌했다. 그는 1게임을 10-21, 2게임은 11-21로 힘없이 내줬다. 세트스쿠어 0대2로 패하며 경기를 마쳤다.

이 매체에 따르면 미야자키는 경기 뒤 "팀이 나를 믿고 의지했는데, 이기지 못해 안타깝다. 시작은 좋았지만, 상대도 쉽게 주도권을 넘겨주지 않았다. 힘든 상황에 처했을 때 어떻게 대응해야 할지 몰라 경기가 더욱 힘들어졌다"고 말했다.

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2006년생 미야자키는 2022년 세계주니어선수권에서 우승한 일본의 미래다. 그는 최근 막을 내린 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 4강전에서 왕즈이(중국)를 세트 스코어 2대0(21-19, 23-21)으로 눌렀다. 미야자키는 왕즈이를 상대로 처음으로 승리를 거머쥐었다. 하지만 결승에서 '세계최강' 안세영에 고개를 숙였다. 안세영은 미야자키를 상대로 8전 전승을 기록했다.

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그는 이번에 처음으로 아시안게임 무대를 밟았다. 단체전에선 인도와의 8강전, 대한민국과의 4강전에 각각 나서 승리를 챙겼다. 일본의 결승 진출에 힘을 보탰다. 그는 이제 개인전을 준비한다. 미야자키는 "복식 선수들을 포함해 팀 동료들이 열심히 싸우는 모습을 보며, 압박 속에서도 좋은 플레이를 하고 싶다고 생각했다. 내가 원하는 대로 플레이하지 못한 것은 아쉽지만, 단체전에서 많은 좋은 경험을 쌓을 수 있었다. 이를 개인전에서 살려 더 좋은 플레이를 하고 싶다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com