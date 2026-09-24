'日 날벼락' 기록 보유자가 돌연 사라졌다…"이런 형식이라 죄송합니다" [나고야 LIVE]

스즈키 메부키 SNS

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[스포츠조선 이종서 기자] 일본 기록 보유자인 스즈키 메부키(25·도요타 자동차)가 갑작스럽게 결승전 불참 소식을 전했다.

산케이스포츠 인터넷판을 비롯한 일본 매체들은 24일 '육상 남자 1만m 일본 기록 보유자이자 이번 아시안게임 국가대표인 스즈키 메부키(도요타자동차)가 25일로 예정된 남자 1만m 결승전에 불참한다고 24일 공식 발표됐다'고 전했다.

일본 육상경기연맹은 인플루엔자 감염을 이유로 발표했다.

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스즈키는 발표 직후 자신의 SNS에 기권 소식과 함께 팬들에게 사과 메시지를 전했다.

스즈키는 "내일 레이스에 결장하게 됐다. 국가대표로서 실망스러운 형태로 출전을 포기하게 돼 응원해 주신 분들께 그저 죄송한 마음으로 가득하다"라며 "다음 레이스에서는 다시 건강하게 달리는 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

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일본 육상으로서는 아쉬울 수밖에 없는 일이다. 스즈키는 지난해 11월 27분5초92로 1만m 일본 신기록을 세웠다. 올해 5월 기나미 기념 육상대회에서 우승을 차지하며 아시안게임 대표로 내정됐고, 이번 대회를 앞두고 미국 유타주 파크시티에서 집중 전지훈련까지 소화하며 메달을 노렸다.

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매체는 '2001년 6월3일생으로 올해 25세인 스즈키는 시즈오카현 아타미시 출신으로 아타미의 귀공자라는 애칭을 가지고 있다'라며 '사쿠초세이고와 고마자와대를 거쳐 도요타자동차에 입단한 그는 하코네 역전에 총 4차례 출전했다. 1학년 때는 5구 구간 4위, 2학년 때는 부상의 여파로 8구 구간 18위를 기록했다. 3학년 시절에는 4구 구간 3위를 기록하며 팀의 3관왕에 공헌했고, 4학년 때는 주장을 맡아 2구 구간 2위를 기록했다'라며 '그는 2025년 4월 일본선수권 남자 1만m 우승, 5월 아시아선수권 은메달, 9월 도쿄 세계선수권 20위를 기록했다. 같은 해 11월 하치오지 롱 디스턴스 대회에서는 27분 5초 92의 1만m 일본 기록을 세우며 기세를 올렸다'고 이력을 소개했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com