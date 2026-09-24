'韓 농구 에이스' 이현중 "속으로 죽여버리겠다고 생각" 작심 발언에도...日 '버스 노쇼' 황당 변명, "배차했는데 선수들 안 나오기도"

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[스포츠조선 이현석 기자]제대로 이뤄지지 못한 수송 문제, 하지만 돌아온 대답은 변명 뿐이었다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임은 개막 전부터 현재까지 줄곧 문제가 이어지고 있다. 시작은 숙소, 컨테이너로 이뤄진 숙소들에 선수들은 불만을 토로했다. 크루즈 숙소 또한 상황이 크게 좋은 건 아니었다. 입촌을 기다리는 선수들은 오랜 지연으로 인해 복도에서 잠을 청하는 등 어려움을 겪으며 개인 SNS에 불만을 토로했다.

이후에는 수송 문제가 발생했다. 선수들의 이동을 맡은 셔틀버스가 제대로 역할을 하지 못하며 논란이 제기됐다. 베트남 배구 대표팀은 잘못된 숙소로 이동해 걸어서 돌아가는 등 문제가 반복됐다.

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제일 큰 문제는 한국을 상대로 발생했다. 한국 남자 농구 대표팀은 결승전이 열린 20일 오전 훈련장 이동을 위한 차량이 오지 않아 훈련하지 못하는 일을 겪기도 했다. 다행히 결승에서 승리하며 배차 문제가 경기력에 영향을 주지는 않았다. 다만 한국 남자 농구 대표팀 에이스인 이현중은 경기 후 "그런 건 우리가 컨트롤할 수 없는 문제"라면서 "속으로는 이런 일이 있을 때마다 '죽여버린다'는 마음을 먹지만, 그 불씨만 살리고 감정적으로 대응하지는 않으려 했다"고 강하게 비판했다.

하지만 아시안게임 조직위원회의 주장은 모두를 놀라게 했다. 마쓰오 유타 조직위 숙박 담당 부국장은 24일 일본 나고야 메인 프레스센터에서 열린 브리핑에서 각국 선수단이 제기하는 대회 운영 문제에 관해 답변했는데, 이 과정에서 수송 문제에 대해 입을 열었다. 마쓰오는 "각국 선수단의 요구가 다르다. 일부 선수단은 밤늦게 셔틀 운영 변경을 요청해서 혼선을 빚고 있다. 선수단의 국적이나 관습에 따라 우리의 예상과 다른 상황이 발생하고 있는데 우리는 일본답게 신속한 대응을 하고 있다"고 주장했다.

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더 놀라온 사실은 선수들의 문제를 지적했다는 점이다. 그는 "차량 배차가 어려운 상황이 발생하면 이를 잘 안내하고 있다. 버스를 배차했으나 선수들이 나오지 않은 경우도 곳곳에서 있었다"고 설명했다. 다만 선수들에게 탓을 돌리기에는 이미 수송 문제로 피해를 보는 사례가 계속 늘고 있기에 성급한 답변이 아닐 수 없다.

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유승민 대한체육회장은 24일 국내 취재진과 만나 이번 대회에 대해 신랄하게 비판했다. 유 회장은 "핑계를 대는 것은 바람직하지 않다. 대회 초반보다는 나아지고 있지만, 대회 운영은 낙제점인 'F급'이다. 이런 문제가 계속 발생한다면 이는 심각한 무능이라고 생각한다"고 지적했다.

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숙소와 수송 등 대회를 위해 기본적으로 이뤄져야 할 것들이 문제를 야기한 상황, 변명보다는 빠른 대처로 선수들의 불편을 최소화하고 문제를 반복하지 않는 것이 더 중요한 과제다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com