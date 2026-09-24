"중국 60~70%만 해도 이겨" 日 탁구 초신성, 선넘은 폭탄 도발→'기적의 현실' 됐다…60년 만의 금메달, 中 제압 우승 사상 최초

사진캡처=조직위

사진=마쓰시마 SNS 캡처

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[스포츠조선 김성원 기자]일본 남자 탁구가 새 역사를 썼다. 사상 처음으로 '만리장성' 중국을 무너뜨렸다.

'세계랭킹 2위' 일본은 24일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 남자 단체전 결승전에서 3시간이 넘는 대혈투 끝에 '1위' 중국을 3대2로 제압했다.

전날 한국을 3대0으로 꺾고 결승에 진출한 일본이 탁구 남자 단체전에서 금메달을 수확한 것은 1966년 방콕 대회 이후 60년 만이다. 중국은 1974년 테헤란에서 열린 아시안게임에 처음 참가했다.

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일본이 중국을 제치고 아시안게임에서 우승한 것은 이번이 처음이다. 중국은 1994년 히로시마 대회 이후 9연패에 도전했으나 실패했다.

출발은 힘겨웠다. 일본은 1매치에서 세계랭킹 3위 마쓰시마 소라가 1위 왕추친을 상대로 먼저 2게임을 따냈으나 2대3으로 역전패했다.

사진=마쓰시마 SNS 캡처

AFP 연합뉴스

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4위 하리모토 도모카즈가 '영웅'이었다. 그는 원루이보(15위)를 3대1로 꺾고 승부를 원점으로 돌렸다. 도가미 ??스케(13위)가 린스둥(중국·8위)에게 1대3으로 패하며 벼랑 끝으로 내몰리자 하리모토가 다시 나섰다. 그는 왕추친을 3대0으로 완파하며 균형을 맞췄다.

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마지막 주자는 마쓰시마였다. 그는 원루이보를 3대1로 꺾고 대혈투의 마침표를 찍었다. 2007년생인 마쓰시마는 일본을 대표하는 탁구 초신성이다. 지난해 11월 당시 독일 프랑크푸르크에서 열린 WTT 챔피언스 프랑크푸르트 대회에서 우승을 차지한 그는 세계랭킹을 3위까지 끌어올렸다.

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그는 최근 인터뷰에서 "팀 전체가 100%의 기량을 발휘할 필요는 없다. 60~70% 정도만 발휘해도 현재 중국 팀과 충분히 경쟁해서 이길 수 있다고 생각한다. 물론 50%도 안 되면 이길 수 없겠지만, 팀 전체가 60~70% 정도의 기량만 보여준다면 승리할 수 있다"고 도발했다. 기적처럼 현실이 됐다.

하리모토는 "일본이 중국을 넘어 금메달을 땄다, 그것이 전부다. 이 순간을 10년 이상 기다렸다. 말할 수 없이 기쁘다"며 환호했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com