이쯤되면 AG 아닌 中전국체전! '민망한 수준' 중국, 5일만에 금메달 80개=19개 국가 전체 금메달...우슈 한 종목 금메달이 한국 전체 금메달보다 많다

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[스포츠조선 박찬준 기자]이쯤되면 중국 전국체전 수준이다.

20일 부터 본격적인 메달 레이스를 시작한 2026년 아이치-나고야 아시안게임. 24일이 끝난 지금 중국의 금메달은 무려 80개다. 단 한개라도 금메달을 거머쥔 21개 국가가 따낸 금메달이 82개다. 사실상 지금까지 금메달의 절반을 중국이 가져간 셈이다.

아시아 3대장이라 불리는 한국과 일본은 각각 10개와 20개의 금메달을 목에 걸었다. 중국의 3분의 1 수준이다.

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더 놀라운 것은 중국의 금메달 따는 속도다. 중국은 23일 16개의 금메달을 추가하며, 48개의 금메달을 획득했다. 이 정도로도 대단한데 24일 하루에는 무려 32개의 금메달을 따냈다. 단 하루만에 한국과 일본이 대회 내내 딴 금메달보다 더 많은 숫자를 가져간 셈이다.

중심에는 우슈가 있었다. 중국은 이날 오전 열린 우슈 산타 종목에서 단 1시간 동안 금메달 6개를 휩쓸었다. 중국은 우슈에서만 무려 12개의 금메달을 획득했다. 한국이 딴 10개보다도 많다. 아무리 종주국이라고 하더라도 '너무한다'는 이야기가 나올 수 밖에 없는 독식이다.

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아시안게임에서 중국의 독주는 새삼스러운 일이 아니다. 중국은 1982년 뉴델리 대회 후 2022년 항저우 대회까지 무려 11회 연속 종합 우승을 차지했다. 항저우 대회에서는 무려 201개의 금메달을 차지했다. 당시 자국 대회라 홈어드밴티지를 감안해야겠지만, 그만큼 압도적이었다. 그 기세가 이번 대회까지 이어지는 모습이다.

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눈여겨볼 것은 은메달은 일본이 34개로 30개의 중국보다 많고, 동메달은 한국이 28개로 20개의 중국을 앞서 있다. 아시아 스포츠가 중국-일본-한국 순으로 이어지고 있다는 단적인 설명이 가능하다.

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한국은 1986년 서울 대회 이후 줄곧 2위를 이어오다 2018년 자카르타-팔렘방 대회부터 3위로 내려갔다. 이번 대회도 아직 많은 경기가 남아 있지만 3위가 유력하다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com