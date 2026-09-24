패싸움 했는데 감동적이다? 이래서 중국 축구가 3류..."와일드카드까지 다 같이 싸웠어, 이것이 중국축구의 힘" 中언론의 초황당 분석

사진캡처=시나닷컴

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[스포츠조선 박찬준 기자]"이것이 중국 대표팀의 가장 중요한 자질!"

충격적이다. 패싸움 직전까지 갔지만, 중국 팬들은 "감동적"이라는 반응을 보였다. 중국은 23일 아랍에미리트와 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 B조 최종전에서 0대0으로 비겼다. 앞서 북한을 잡고, 이란, 아랍에미리트와 연이어 비긴 중국은 승점 5점을 받아 조 1위로 8강 진출을 확정했다.

치열한 경기였다. 양 팀 모두 엄청난 몸싸움으로 맞섰다. 아랍에미리트는 중동 특유의 상대를 자극하는 플레이로 중국을 괴롭혔다. 거친 플레이로 유명한 중국 역시 강하게 부딪혔다.

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일촉즉발의 상황, 결국 사달이 났다. 중국과 아랍에미리트가 정면 충돌했다. 양 팀 선수들이 몰려 패싸움 직전까지 갔다. 이때 '와일드카드' 장위닝이 적극적으로 나섰다. 중국 시나닷컴은 '장위닝이 아랍에미리트 선수들에게 손가락질하며 욕설을 퍼붓는 모습이 포착됐다'고 전했다. 이어 '노련한 경험으로 심판의 카드를 피했다'고 칭찬을 아끼지 않았다.

중국이 이 장면을 주목한 이유가 있다. '원팀'을 발견했다는 것이다. 시나닷컴은 '정말 감동적이었다. 이렇게 하나 돼 싸우는 것을 보는 것은 정말 오랜만'이라며 '이것이 아시아 준우승팀 다운 기반을 갖춘 것이다. 중국 대표팀의 가장 중요한 자질이자 회복력'이라고 했다.

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중국은 최근 새로운 황금기를 맞고 있다. 특히 연령별 대표팀이 좋은 모습을 보이고 있다. 이번 대회에 나선 선수들 대부분이 지난 U-23 아시안컵에서 준우승을 차지한 바 있다. 당시 한국은 4위에 머물며 큰 비판을 받았다.

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중국은 이번 대회 우승을 위해 장위닝을 비롯해, 우시, 주천제를 와일드카드로 합류시켰다. 경험이 풍부한 선수들을 통해 금메달 도전에 나섰다.

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중국 내에서는 이들의 가세로 조직력에 대한 우려가 나왔다. 일단은 큰 무리 없이 이어지는 상황이다. 이번 싸움 사태를 통해 '조직력'을 확인했다는게 시나닷컴의 설명이었다. 중국스러운 반응이었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com