'AI처럼 완벽한 미모' 세계 홀린 '고윤정 닮은꼴' 韓 펜싱 국대, 마침내 출격! 25일 여자 에페 단체전서 금메달 도전...'외모가 전부가 아니다'

사진캡처=양승혜 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'펜싱 아이돌' 양승혜(20·한국체대)가 마침내 출격한다.

양승혜 송세라 이혜인 임태희로 구성된 한국 여자 에페 대표팀은 25일 일본 아이치 스카이 엑스포 홀에서 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 단체전에 출격한다.

양승혜는 이번 대회 핫걸로 떠올랐다. 태국 '타이랏 스포츠'는 SNS를 통해 양승혜를 '인공지능(AI)이 만들어낸 것처럼 아름답지만 실제로 존재하는 선수'라고 소개했다.

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이 매체는 '첫 번째 사진을 보면 많은 사람들이 실제 운동선수인지 AI가 만든 이미지인지 다시 한번 바라볼지도 모른다'며 '하지만 양승혜는 실제 존재하는 선수이고, 2026년 아이치-나고야 아시안게임 출전을 준비하고 있는 한국 여자 에페 대표팀의 일원'이라고 전했다.

이어 '20세인 양승혜는 한국 여자 에페 대표팀에서 가장 어린 선수'라며 '경기장에서 보여주는 실력과 눈에 띄는 외모로 팬들의 관심을 받고 있다. 한국 언론에서는 '펜싱 아이돌' 중 한 명으로 불린다'고 설명했다.

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태국 매체의 보도가 후 국내 보도가 이어지며 국내 온라인에서도 양승혜에 대한 관심이 폭발했다. '대세 배우' 고윤정을 닮았다며 뜨거운 반응이 쏟아지고 있다.

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사진캡처=양승혜 SNS

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일본에서도 주목했다. 일본의 Qoly는 '아시안게임을 물들이는 아름다운 여성 선수 7명'이라며 양승혜의 이름을 언급했다. Qoly는 '펜싱계의 여신으로 꼽히는 양승혜는 세계선수권 단체전 메달을 획득하는 등 급성장했다. 펜싱 실력은 물론 외모도 주목받고 있다. 중학생까지 승무원이 꿈이었으며, 고등학교 당시 학교의 유일한 여자 펜싱부원이어서 남자들과 훈련을 했다'고 설명했다.

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양승혜의 외모보다 빛나는 것은 그의 실력이다. 그는 '세계 최강' 여자 에페 대표팀의 당당한 일원이다. 타이랏 스포츠도 '그의 이야기는 외모가 전부가 아니다. AI에서 튀어나온 캐릭터처럼 보일 수도 있지만 경기가 시작되면 그를 평가하는 것은 검 끝과 스피드, 정확성'이라고 강조했다.

승무원을 꿈꾸던 양승혜는 중학생 때 친구의 권유로 우연한 기회에 처음으로 칼을 잡았다. 충북체고 재학 시절부터 여자 고등부 에페 종목의 최강자였다. 2023년 제51회 문화체육관광부 장관기대회, 2024년 제62회 전국남녀 종별 펜싱선수권대회 등에서 고등부 여자 에페 종목 개인전 우승을 차지했다.

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상대적으로 신장이 크지 않은 양승혜는 자신만의 유연한 움직임으로 이를 극복해냈다. 고교 시절 남자 선수들과 함께 훈련하며 스피드와 파워를 끌어올린 경험이 성인 무대에서도 통했다.

실력을 인정 받아 2025년에는 국가대표 후보로 선발됐다. 스무살 마침내 처음으로 태극마크를 달았다. 대표 선배들과 함께 훈련을 소화하며 기량이 가파르게 성장했다.

사진캡처=양승혜 SNS

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양승혜는 지난 5월 프랑스 생모르에서 열린 국제펜싱연맹(FIE) 여자 에페 월드컵에서 단체전 금메달을 목에 걸었다. 6월 뉴델리에서 열린 아시아선수권에서도 중국을 꺾고 정상에 올랐다. 이어 7월 홍콩 세계선수권에서는 여자 에페 단체전 동메달을 획득했다.

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양승혜는 이런 능력을 인정받아 이번 아시안게임에서 단체전 대표로 당당히 경기에 나선다. 생애 첫 메이저 종합대회다. 금메달 가능성이 높다. 항저우에서 21년 만에 단체전 정상 탈환을 일군 여자 에페 대표팀은 현재 단체전 세계랭킹 1위를 달리고 있다. 송세라가 개인전 금메달을 거머쥐는 등 절정의 기량을 자랑하고 있다.

양승혜는 커리어 첫 메이저 우승을 정조준하고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com