"술집 여자 같다, 노출증 있냐" 비치발리볼 국대의 기구한 스토리, 日→대만까지 주목 '그녀의 매력은 비인기 종목에서 꿈을 지킨 집념' 극찬...25일 16강 여부 결정

사진캡처=신지은 SNS

사진제공=대한체육회

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[스포츠조선 박찬준 기자]여자 비치발리볼의 신지은을 향한 관심이 전 아시아로 퍼지고 있다.

대만까지 주목하고 있다. 대만 '나우뉴스'는 24일 '노출광이라는 조롱에 은퇴까지 생각했다! 한국 비치발리볼 여신 신지은, 8년을 버티고 아시안게임 첫 승'이라는 제목의 기사를 내보냈다. 이 매체는 힘들게 훈련했던 시절과 한때 은퇴까지 고민했던 그의 인생을 전하며, '신지은의 이야기가 깊은 공감을 얻는 이유는 단지 눈에 띄는 외모 때문만이 아니라, 비인기 종목에서 꿈을 지켜온 집념에 있다'고 전했다.

앞서 서는 일본이 관심을 보냈다. 일본의 도스포웹은 23일 '신지은은 비키니 착용 논란 비방에 대해 직접 언급했다'고 보도했다. 도스포웹은 '신지은은 실력과 외모 양면에서 높은 인기를 자랑하는 선수다. 인스타그램 팔로워가 약 12만7000 명에 달해 영향력도 큰 선수지만, 마이너 종목 특유의 고충도 있었다. 경기장 안팎에서 고민스러운 나날을 보내고 있지만, 현재는 스폰서도 생겨 불편함 없이 선수 생활을 이어가고 있다고 한다. 비방에도 굴하지 않고, 힘차게 전진하고 있는 듯하다'고 전했다.

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신지은의 외모도 빼놓을 수 없다. 일본의 'RBB 투데이'는 '한국의 아름다운 비치발리볼 선수 신지은의 근황이 화제'라고 전했다. 이어 '소셜 미디어에 공개된 사진 속 신지은은 가녀린 어깨 라인은 물론, 모델을 연상케 할 정도로 탄탄하게 다져진 운동선수 체형을 뽐내며 많은 팬들의 시선을 사로잡았다. '우아하다,' '멋지다', '정말 좋아한다' 등의 댓글이 달렸다'고 전했다.

신지은은 이번 2026년 아이치-나고야 아시안게임이 배출한 스타 중 하나다. 그는 20일 일본 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 대회 비치발리볼 여자 D조 2차전에서 김정아와 짝을 이뤄 말레이시아의 고유헹-레이첼 유지에 조를 세트스코어 2대1(21-23, 21-15, 18-16)로 제압했다.

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신지은의 감격적인 아시아게임 첫번째 승리였다. 배구 명문 대구여고 출신의 신지은은 V리그 여자부 드래프트 신청서도 냈던 유망주였다. 하지만 드래프트 전 비치발리볼로 종목을 바꿨다. 진로를 바꾸자 운명도 바뀌었다.

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2019년 국제배구연맹(FIVB) 세계여자비치발리볼 월드투어 대구 대회에 나서는 등 대표팀에서 꾸준히 활약했던 신지은은 항저우 아시안게임을 통해 주목을 받았다. 하지만 이같은 관심은 독이 됐다. 비키니 사진과 빼어난 외모로 주목을 받자 악플이 뒤따랐다.

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신지은은 과거 한 방송에 출연해 선수 생활에 대한 마음 고생을 털어놓기도 했다. 신지은은 특히 경기복으로 비키니를 착용하는 것에 대해 "비치발리볼에 관한 오해가 있는데, 사실 비키니를 입어야 한다는 규정은 없다. 그게 규정이 아니라 선택해서 입는 것"이라고 말했다. 이어 "난 그게 전통이자 멋이라고 생각한다"며 "그런데 몇몇 사람들이 '노출병 걸렸냐?', '술집 여자 같다' 이런 얘기를 한다"고 말했다.

사진캡처=신지은 SNS

사진캡처=신지은 SNS

일부 팬들의 곱지 않은 시선과 달리 신지은은 살아남기 위해 매일을 전쟁같이 싸웠다. 비치발리볼은 종목 특성상 무조건 모레에서 뛰어야 하는데, 국내에서는 훈련 시설을 찾기가 쉽지 않다. 국내에는 한국비치발리볼연맹이 존재하지만, 유명무실하다. 설상가상으로 스폰서가 없다 해외 대회에 출전할때 마다 드는 비용을 직접 충당해야 했다. 스포츠 강사와 햄버거집 아르바이트 등을 병행해야했다.

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사실 신지은은 3년 전 열린 항저우 대회에선 4전 전패로 대회를 마치며 은퇴까지 결심했다. 하지만 이후 신지은의 경기 영상과 사진이 화제를 모으며 대중의 관심을 받게 됐고, 후원사가 생기면서 다시 비치발리볼 선수로서 태극마크를 달 수 있게 됐다. 이번 승리는 자신을 둘러싼 시선을 향한 멋진 카운터 펀치였다.

신지은은 25일 예정된 말레이시아와 태국의 D조 최종전 결과에 따라 16강 진출이 결정된다. 과연 신지은이 아시안게임의 여정을 이어갈지 지켜볼 일이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com