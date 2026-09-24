[오피셜]'2연패 꽃길 깔렸다' 안세영, 세계 426위와 1회전...중국-일본 최강자 초전박살 예고! 4강서 천위페이-미야자키, 결승서 왕즈이-야마구치 맞대결 유력

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]'여제' 안세영의 2연패에 꽃길이 깔렸다.

'세계랭킹 1위' 안세영의 본무대가 열린다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 단식이 25일부터 진행된다.

안세영은 단체전을 통해 예열을 마쳤다. 아쉽게도 금메달 도전에는 실패했다. 안세영을 필두로 한 대한민국 여자 대표팀은 일본에 패하며 아쉽게 동메달에 머물렀다. 안세영은 말레이시아와의 8강전, 일본과의 4강전에서 모두 1단식 주자로 나서 완벽한 경기력을 보이며, 완승을 거뒀다. 일본전에서는 야마구치 아카네를 2대1로 꺾었다.

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하지만 다른 선수들이 예상과 달리 부진한 모습을 보이며, 아쉽게 결승 진출에 실패했다. 안세영은 24일 여자 단체전 시상식에 참가해 동메달을 목에 걸었다.

안세영은 여자 단식에서 금메달에 도전한다. 안세영은 이번 대회 최고 스타로 꼽힌다. 적수가 없다. 아시안게임 두 경기를 모두 승리로 장식하며 올 시즌 전적은 51승1패에 달한다. 유일한 패배는 지난 3월 전영오픈 결승에서 중국의 왕즈이에게 당했다. 우승도 이때 딱 한 번 놓쳤다. 안세영은 올 시즌 8번의 대회에 나서 7번 우승을 차지했다. 이 패배 후 35연승의 거침없는 질주를 이어가고 있다.

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최근 흐름은 더 좋다. 7월 일본오픈 도중 왼발 부상으로 기권한 안세영은 한 달간 재활에 전념한 뒤 코트로 돌아왔다. 지난달 복귀전이었던 세계선수권에 이어 6일 막을 내린 중국 마스터스까지 거머쥐었다. 두 대회에서 단 한 세트도 내주지 않는 완벽한 플레이를 펼쳤다. 안세영은 무려 101주째 세계랭킹 1위를 지키고 있다.

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안세영은 이제 'GOAT'로 향해간다. 이번 아시안게임이 분수령이다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다. 기록이 하나 더 있다. 금메달을 목에 걸 경우, '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이루게 된다.

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금메달을 향한 길은 나쁘지 않다. 안세영은 64강을 부전승으로 통과했다. 26일부터 32강 경기를 치른다. 첫 상대는 세계 랭킹 426위의 카밀라 스마굴로바(카자흐스탄)다. 안세영의 적수가 되지 않는다. 얼마만에 경기가 끝나는지가 더 포인트다.

이어 같은 날 오후에는 세계 랭킹 142위의 라니트마 웨이헤나 리야나지-세계 랭킹 1076위의 레한나 세르찬전 승자와 16강을 펼친다. 역시 손쉬운 승리가 예상된다.

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상위랭커와의 경기는 8강부터 펼쳐질 전망이다. 8강 상대로 유력한 선수는 세계 랭킹 5위 랏차녹 인타논(태국)이다. 2023년 세계선수권 우승자로 만만치 않은 상대다. 하지만 안세영은 인타논과 첫 경기 패배 후 14연승을 기록할 정도로 강했다.

4강에 오르면 본격적인 한중일 전쟁이 펼쳐진다. 4강 상대는 4위 천위페이 혹은 7위 미야자키 도모카가 될 전망이다. 지난 단체전 결승전에서 천위페이가 미야자키를 2대0으로 제압한만큼, 천위페이가 올라올 공산이 크다. 천위페이와 만난다면, 숙명의 라이벌전이 펼쳐질 것으로 보인다.

결승 상대는 왕즈이-야마구치전 승자가 유력하다. 어차피 우승을 위해서는 모두 꺾어야 하는 상대다. 안세영이 실력만 발휘한다면 문제는 없다. 지금의 안세영은 누구도 두렵지 않다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com