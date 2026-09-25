'친일파 매국노!' 무너진 만리장성 中 비난 폭발…日 하리모토 도모카즈 "일본이 중국 넘어섰다, 日 금메달 땄다"

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]만리장성이 무너졌다.

중국 남자 탁구 대표팀은 24일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 단체 결승전에서 3시간이 넘는 대혈투 끝에 매치 스코어 2대3(3-2, 1-3, 3-1, 0-3, 1-3)으로 역전패했다. 이날 패배로 중국은 1994년 히로시마 대회 이후 9연패에 도전했으나 실패했다. 반면, 일본은 1966년 방콕 대회 이후 60년 만에 정상에 올랐다.

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

중국은 뼈아픈 패배를 경험했다. 중국에서 일본으로 귀화한 하리모토 도모카즈에게 연달아 일격을 허용했기 때문이다. 2003년생 하리모토는 중국 출신 부모를 따라 일본에 정착했다. 중국 팬들이 그를 두고 '친일파', '매국노"'라며 비판하는 이유다.

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'세계 랭킹 4위' 하리모토는 일본이 0-1로 밀리던 상황에서 두 번째 주자로 나섰다. 그는 원루이보(15위)를 세트 스코어 3대1(11-7, 8-11, 11-4, 11-9)로 제압하며 균형을 맞췄다. 하리모토는 일본이 1-2로 밀리던 4게임에도 출격해 왕추친(1위)을 돌려세웠다. 세트 스코어 3대0(11-7, 11-4, 11-9)으로 완벽하게 승리했다. 분위기를 탄 일본은 5게임에서 마츠시마 소라(3위)가 승리를 거머쥐며 금메달을 목에 걸었다.

사진=일본탁구협회 공식 계정 캡처

중국의 '소후닷컴'은 '중국은 하리모토가 이끄는 일본에 패하며 금메달을 놓쳤다. 중국이 아시안게임에서 금메달을 획득하지 못한 것은 1990년 이후 처음'이라고 보도했다.

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이 매체에 따르면 하리모토는 "우승해서 정말 기쁘지만, 가장 중요한 것은 일본이 중국을 넘어섰다는 사실이다. 일본이 금메달을 땄다는 것, 그게 핵심이다. 10년, 아니 그보다 더 오랜 시간 이 순간을 기다려왔다. 마침내 그 순간이 찾아와 말로 표현할 수 없을 만큼 기쁘다"고 말했다.

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그는 "마츠시마 소라에게 기회를 넘겨주기만 하면 이길 수 있을 것으로 생각했다. 두 번의 단식 경기를 치른다는 마음가짐으로 임했고, 동료들에게 '나를 위해 이겨달라'고 부탁했다. 결국 모든 것이 내가 바랐던 대로 이뤄졌다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com