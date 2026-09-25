'충격' 韓 수영 전체 금메달 '1개', 나홀로 '金 3개'...中 13세 수영 괴물 폭탄 선언 "난 천재가 아니다!"

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[스포츠조선 이현석 기자]13세에 아시아 무대를 뒤흔들었다. 중국의 수영 신예 위쯔디는 그럼에도 자신이 천재라고 불리는 걸 거부했다.

중국의 넷이즈는 24일(한국시각) '위쯔디는 자신이 천재가 아니라고 말했다'고 보도했다.

중국 수영계의 새로운 별이 떴다. 불과 13세의 나이로 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 뒤흔든 위쯔디가 주인공이다. 수영장에서 남다른 재능을 뽐내며 본격적인 선수 생활을 시작한 위쯔디는 일찌감치 중국 국가대표로 선발됐다. 그리고 13세, 생애 첫 아시안게임 무대를 밟았다.

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거침 없는 레이스를 펼쳤다. 대회 신기록, 아시아 신기록을 연거푸 세우며 금메달을 목에 걸었다. 위쯔디는 20일 열린 여자 접영 200ｍ 결승에서 2분05초08의 대회 신기록으로 첫 금메달을 목에 걸었다. 21일에는 개인혼영 200ｍ에서 2분06초10라는 아시아 신기록, 다시 한번 시상대 가장 높은 곳에 섰다. 23일 개인혼영 400m에서 4분28초56의 대회 신기록으로 금메달을 차지, 3관왕에 올랐다. 한국은 이번 대회 수영에서 금메달 1개를 챙겼는데, 위쯔디 한 명이 챙긴 금메달이 이를 뛰어넘는다.

이미 세계 무대에서 검증된 재능이다. 앞서 12세의 나이로 세계수영선수권대회에 출전해 계영에 출전, 동메달을 목에 걸며 대회 최연소 메달리스트로 이름을 올렸다. 지난 3월에는 중국수영오픈 여자 접영 200ｍ에서 올림픽 메달 7개를 보유한 미국의 레이건 스미스를 꺾었다. 2028년 LA 올림픽, 다시 한번 세계 무대에서 중국 수영의 무서움을 알리고자 하는 일원 중 한 명이다.

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어린 나이에 아시아와 세계를 뒤흔드는 재능, 누가 뭐라해도 천재가 아닐 수 없다. 하지만 위쯔디의 생각은 달랐다. 넷이즈는 '최근 며칠 동안 인터넷 전체에서 그녀를 천재 소녀라고 부르고 있다. 하지만 그녀는 놀라운 말을 했다. 자신은 천재가 아니며, 자신의 업적은 매일매일의 훈련의 결과라고 생각한다는 것이었다'고 조명했다.

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위쯔디는 "나는 내가 천재라고 생각하지 않는다. 내 성과는 수년간의 노력과 연습의 결과다"라며 확실하게 선을 그었다. 위쯔디의 코치는 전략적인 면모가 힘을 발휘했다고 설명했다. 그는 "설명해 준 기술적 요구 사항과 동작 세부 사항을 항상 빠르게 이해하고 적시에 개선해 나간다. 경기 중에 전술적 전략을 확고하게 실행한다. 모든 아이가 그렇게 할 수 있는 것은 아니다"고 했다.

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중국 수영의 미래를 책임질 재능이 본격적인 시동을 걸었다. 위쯔디가 2년 뒤 LA에서는 어떤 경기력을 보여줄지도 계속해서 관심을 모을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com