"믿기 힘들 정도로 아름다워" 비키니 비난받았던 韓 미녀 국대, 中까지 집중한 반전 스토리..."은퇴 위기 극복, 감동적인 토너먼트 진출"

사진=싱타오뉴스 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]한국 비치발리볼 국가대표 신지은의 스토리에 중국도 주목했다.

중국의 싱타오뉴스는 24일(한국시각) '대한민국 비치발리볼의 승리를 이끈 신지은은 한때 큰 비난을 받았다'고 보도했다.

신지은-김정아 조는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 참가해 여자 비치발리볼 D조에서 1차전 태국에 0대2 패배를 기록했고, 2차전에서는 세트 스코어 2대1로 말레이시아를 꺾고 첫 승리를 챙겼다.

Advertisement

사진=신지은 SNS 캡처

신지은-김정아 조는 1세트부터 치열하게 상대를 몰아붙였다. 승리 의지가 돋보였다. 그럼에도 듀스 접전 끝에 21-23으로 졌다. 하지만 2세트에서 반격에 성공했다. 21-15로 상대를 제압해 승부를 원점으로 돌렸다. 마지막 3세트에서도 16-16으로 맞섰으나, 이후 내리 2점을 추가해 경기를 마쳤다. 조별리그 1승 1패를 기록한 신지은-김정아 조는 한국 여자 비치발리볼에서 2014년 인천 아시안게임에서 윤혜숙-이은아 조가 8강에 진출한 이후 12년 만에 토너먼트 진출에 성공했다.

선전과 함께 신지은의 스토리가 관심을 받았다. 학창 시절 배구부에서 아웃사이드 히터로 활동했던 신지은은 V리그 여자부 드래프트 신청서도 냈다. 하지만 드래프트 전 비치발리볼로 종목을 바꿨다. 2019년 국제배구연맹(FIVB) 세계여자비치발리볼 월드투어 대구 대회에 나섰으며 2022 항저우 아시안게임에 출전해 이름을 알렸다. 비인기 종목 특성상 실업팀조차 없었기에 생계 유지를 위해 각종 아르바이트를 전전했다. 이를 바탕으로 수백만원의 비용이 드는 해외 원정 대회에 참가할 수 있었다. 아시안게임에 나섰지만, 도리어 은퇴를 해야 할 위기까지 몰렸다.

사진=신지은 SNS 캡처

Advertisement

반전이 찾아왔다. 신지은의 경기 사진과 영상 등이 화제를 모으며, 큰 인기를 끌었다. 후원사가 생기며 비치발리볼 선수로서 경력을 이어갈 기회를 얻었다. 다만 어려움도 있었다. "노출병 걸렸냐", "술집 여자 같다"는 경기 복장으로 인한 일부 악플에 시달렸다고 고백한 신지은은 한 방송을 통해 "비치발리볼 규정상 비키니 착용이 필수는 아니지만, 전통이자 멋이라 생각해 선택했다"고 밝혔다. 그럼에도 아시안게임까지 도전을 이어가며 결국 토너먼트까지 진출했다.

Advertisement

반전의 이야기에 중국도 주목했다. 싱타오뉴스는 '신지은은 논란에 휩싸이고 여행 경비를 마련하기 위해 햄버거 가게에서 아르바이트를 하는 등 어려운 시기를 겪었지만, 은퇴의 위기를 극복하고 감동적인 새로운 삶의 장을 열었다'며 ' 이번 아시안게임 돌아와 치른 경기에서 거둔 승리는 그녀의 오랜 연패 행진을 완전히 끊어내며 감동적인 복귀 스토리를 장식했다'고 전했다. 일부 중국 언론은 '믿기 힘들 정도로 아름다운 선수', '온갖 괴롭힘을 견디고 해낸 놀라운 승리'람 호평하기도 했다.

Advertisement

한편 16강에 오른 신지은-김정아 조는 본격적인 토너먼트 여정에서 다시 한번 도전에 나설 예정이다. 그간의 노력이 이번 아시안게임에서 어떤 결과로 이어질지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com