'이럴 수가' 아시안게임 도중 플래시 테러 발생, 日 탁구 간판 스타 폭발할 뻔..."그만두라고 했는데, 또 하는 사람 있을 것" 작심 비판

사진=아시안게임 조직위원회 제공

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[스포츠조선 이현석 기자]마쓰시마 소라가 다시 한번 팬들을 향한 쓴소리를 남겼다.

일본의 도스포웹은 24일 '마쓰시마가 관중석에서 터진 플래시로 경기를 중단했다'고 보도했다.

일본 남자 탁구 대표팀은 24일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 남자 단체전 결승전에서 3시간이 넘는 접전 끝에 중국을 3대2로 제압했다. 앞서 4강에서 한국을 3대0으로 완파했던 일본은 세계 1위 중국까지 잡아내며 정상에 오르는 기쁨을 누렸다.

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사진=아시안게임 조직위원회 제공

60년 만의 금메달이라는 엄청난 대업을 이뤄냈다. 일본이 남자 탁구 단체전에서 금메달을 목에 건 것은 1966년 방콕 대회 이후 60년 만의 일이다. 중국의 9연패 도전도 저지했다. 그 중심에는 마쓰시마도 있었다. 2007년생인 마쓰시마는 일본을 대표하는 탁구 초신성이다. 지난해 11월 당시 독일 프랑크푸르크에서 열린 WTT 챔피언스 프랑크푸르트 대회에서 우승을 차지한 그는 세계랭킹을 3위까지 끌어올렸다.

마쓰시마는 1세트 당시 세계 랭킹 1위인 왕추진을 상대로 2-0의 리드 이후 내리 3게임을 내주며 2대3 역전패를 기록하는 수모를 경험했다. 이후 일본은 린스둥에게 패배를 추가했으나, 하리모토 도모카즈가 2번이나 나서 승리를 챙기며 경기를 원점으로 돌렸다. 마지막 5세트에 다시 마쓰시마가 나섰다. 마쓰시마는 원루이보를 상대로 승리하며 금메달을 확정했다.

사진=아시안게임 조직위원회 제공

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다만 경기 도중 문제가 발생하기도 했다. 바로 마쓰시마가 나선 1세트였다. 마쓰시마는 왕추진을 상대로 2-0으로 앞서고 있던 3경기에서 관중석에서 비친 빛이 눈에 들어와 경기를 중단할 수밖에 없었다. 일부 팬이 사용한 카메라 플래시가 문제였던 것으로 보였다. 마쓰시마는 경기 후 이에 대해 "잘 기억나지는 않지만, 플래시였던 것 같다. 전에도 있었던 현상이기 때문에, 플래시를 그만두라고 해도 또 찍는 팬은 당연히 있을 것이다. 내가 대처해야 한다"고 밝혔다.

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마쓰시마가 이런 일을 겪은 것은 처음이 아니다. 지난 12일 중국 마카오에서 열린 2026년 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 마카오 남자단식 8강에서 탈락한 후에도 마쓰시마는 일부 팬들의 플래시 사용을 지적했다. 그는 '전력으로 플레이하는 상황에서 시합 도중 플레시는 용서할 수 없다. 누구를 응원할지는 사람 마음이지만, 경기에 방해가 되는 행동은 하지 말아달라'고 지적했었다. 이번 경기에서도 피해를 입으며 자칫 패배 위기까지 몰릴 뻔했던 마쓰시마다.

사진=마쓰시마 소라 SNS 캡처

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한편 마쓰시마는 승리 후에는 중국을 향한 강한 도발적 발언도 잊지 않았다. 그는 "중국 선수들을 봐도 지금의 일본이 더 강하다고 생각하며, 이번 결과로도 그것을 증명했다. 중국이라는 벽이 물론 높지만, 홈에서 그걸 극복한 것은 자신감이 될 것이며, 앞으로의 활약으로 이어질 것이다"고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com