이런 망신있을까...결승전도 관중석 '텅텅', 60년 만에 금메달 땄는데 매진 실패! 日 팬들까지 당황 "매진이라더니 왜 이래?"

사진=아시안게임 조직위원회 제공

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[스포츠조선 이현석 기자]60년 만의 금메달, 하지만 함께 기뻐해야 할 관중들이 부족했다.

일본의 데일리스포츠는 24일 '일본 남자 탁구 대표팀이 60년 만에 금메달이라는 쾌거를 달성했으나 팬들은 한탄했다'고 보도했다.

일본 남자 탁구 대표팀은 24일 일본 도요타시 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 단체전 결승에서 중국을 3대2로 제압, 금메달을 목에 걸었다.

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60년 만의 우승이다. 일본은 이번 대회 전까지 남자 단체전 우승이 1966년 방콕 대회였다. 여정 또한 완벽했다. 4강에서 한국, 결승에서는 중국을 꺾으며, 진정한 아시아 강자로서의 위엄을 뽐냈다.

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일본은 이날 첫 게임에서 마쓰시마 소라가 2-3 역전패를 기록하며 분위기가 꺾였음에도, 금방 다시 일어섰다. 일본이 자랑하는 하리모토 도모카즈가 금메달의 일등 공신이었다. 하리모토는 두 번째 단식에서 원루이보를 3-1로 꺾더니 네 번째 단식에서도 세계 최강 왕추친을 3-0으로 무너뜨리며 일본에 2승을 안겼다. 마지막 게임에서는 마쓰시마가 원루이보를 제압해 결국 금메달을 차지했다.

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문제는 경기력이 아니었다. 빈자리가 많은 경기장이 문제였다. 데일리스포츠는 '육상, 탁구, 배드민턴 등 티켓 판매 호조를 보였던 인기 종목의 메달 결정전이 진행되고 있지만, 빈자리가 눈에 띄는 상황이다'며 '육상에서는 대표 종목인 남자 100m 예선 등이 치러졌지만, 관중석에는 빈 좌석이 더 눈에 띄는 쓸쓸한 상황이었다. 탁구 또한 남자부가 60년 만의 역사적인 금메달을 획득한 탁구 경기장에서 중국 팬들도 응원을 보냈으나, 관중석에는 곳곳에 큰 빈자리가 있어 만원인 경기장과는 거리가 먼 상황이었다'고 설명했다.

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사진=아시안게임 조직위원회 제공

팬들은 이에 대해 "예정된 티켓 수량이 매진됐는데도 이렇게 텅 비어 있다니", "단체전 결승인데 관중석이 텅 비어 있다", "티켓 구하기 어려워서 포기했는데"라며 충격적인 반응을 내비쳤다.

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앞서 개회식에서도 비슷한 일이 벌어진 바 있다. 19일 일본 나고야의 미즈호공원 육상경기장에서 열린 개회식은 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장, 셰이크 조안 빈 하마드 알사니 아시아올림픽평의회(OCA) 의장, 나루히토 일왕 부부 등이 참석하며 큰 화제를 모았다. 하지만 관중석은 빈자리가 많았다. 불과 3만명 규모의 경기장마저 채우지 못하며 흥행 적신호에 대한 우려가 컸다. 이번 탁구 남자 단체전 결승 또한 빈자리가 많은 상태에서 경기를 치르며, 대회 흥행에 대한 우려는 더 커질 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com