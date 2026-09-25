'모델 연상케한다!'→'팔로워 13만' 비키니 비난받던 韓 비치발리볼 국가대표 신지은 스토리, 日 관심 폭발 '삶이 주목받고 있다'

사진=신지은 SNS 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 비치발리볼 국가대표 신지은의 스토리에 일본도 깜짝 놀랐다.

일본의 '디앤서'는 25일 '한국 비치발리볼 16강에 오른 신지은의 삶이 주목받고 있다. 그동안의 행보가 주목 받고 있다. 그는 원래 배구 유망주였지만, 프로 드래프트 직전에 비치발리볼로 전향했다. 그 과정에서 비키니 차림으로 플레이한 것이 강하게 비판받은 적이 있다고 고백했다'고 보도했다.

신지은-김정아 조는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 여자 비치발리볼 D조에서 말레이시아를 세트스코어 2대1(21-23, 21-15, 18-16)로 잡고 첫 승리를 챙겼다. 조별리그 1승 1패를 기록한 신지은-김정아 조는 한국 여자 비치발리볼에서 2014년 인천아시안게임 윤혜숙-이은아 조가 8강에 진출한 이후 12년 만에 토너먼트 진출에 성공했다.

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사진=신지은 SNS 캡처

신지은은 학창 시절 배구를 했고, V리그 여자부 드래프트 신청서도 냈다. 하지만 드래프트 전 비치발리볼로 종목을 바꿨다. 2019년 국제배구연맹(FIVB) 세계여자비치발리볼 월드투어 대구 대회에 나섰고, 직전 항저우아시안게임에 출전해 이름을 알렸다. 하지만 비인기 종목 특성상 실업팀조차 없었기에 생계 유지를 위해 각종 아르바이트를 전전했다. 반전이 찾아왔다. 신지은의 경기 사진과 영상 등이 화제를 모으며, 큰 인기를 끌었다. 후원사가 생기며 비치발리볼 선수로서 경력을 이어갈 기회를 얻었다. 하지만 일각에선 '노출병 걸렸냐' 등 경기 복장으로 인한 일부 악플에 시달렸다. 신지은은 한 방송을 통해 "비치발리볼 규정상 비키니 착용이 필수는 아니지만, 전통이자 멋이라 생각해 선택했다"고 설명했다.

사진=신지은 SNS 캡처

'디앤서'는 '신지은의 현재 SNS(소셜네트워크서비스) 팔로워 수는 13만 명에 육박한다. 뛰어난 미모와 몸매로 성공을 거둔 듯 보인다. 그러나 한국 언론에 따르면 그는 고뇌도 있었다. 그 이면에는 악질 댓글 시달림도 있었다고 고백했다'고 전했다.

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한편, 앞서 일본의 'RBB 투데이'는 '한국의 아름다운 비치발리볼 선수 신지은의 근황이 화제다. SNS에 공개된 사진 속 신지은은 가녀린 어깨 라인은 물론, 모델을 연상케 할 정도로 탄탄하게 다져진 운동선수 체형을 뽐내며 많은 팬들의 시선을 사로잡았다'고 했다. 이 매체에 따르면 팬들은 '우아하다', '멋지다', '정말 좋아한다' 등의 반응을 보였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com