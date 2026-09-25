"60~70%만 해도 이길 수 있다" 허언이 아니었다, 32년간 이어온 만리장성 무너뜨린 일본 탁구...60년만의 男단체 금메달에 열도는 대흥분 "우리가 중국 이겼어!"

사진캡처=2026년 아이치-나고야 아시안게임 조직위

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[스포츠조선 박찬준 기자]"60~70%만 해도 충분히 승리할 수 있다."

허언이 아니었다. 일본 남자 탁구가 사상 처음으로 '만리장성'을 무너뜨렸다. '세계랭킹 2위' 일본은 24일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 남자 단체전 결승에서 3시간이 넘는 대혈투 끝에 '세계 1위' 중국을 3대2로 제압했다.

전날 한국을 3대0으로 꺾고 44년 만의 결승 진출에 성공한 일본은 1966년 방콕 대회 이후 무려 60년 만에 남자 단체전에서 금메달을 목에 걸었다. 일본이 중국을 제치고 아시안게임에서 우승한 것은 이번이 처음이다.

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일본은 경기 전부터 자신감을 보였다. '세계 3위'이자 '에이스' 마쓰시마 소라는 여러차례 중국을 자극했다. 마쓰시마는 최근 인터뷰에서 "팀 전체가 100%의 기량을 발휘할 필요는 없다. 60~70% 정도만 발휘해도 현재 중국 팀과 충분히 경쟁해서 이길 수 있다고 생각한다. 물론 50%도 안 되면 이길 수 없겠지만, 팀 전체가 60~70% 정도의 기량만 보여준다면 승리할 수 있다"고 중국을 도발하기도 했었다.

한국전 이후에는 "예전에 비해 중국의 선수층이 조금 얇아진 것 같다. 그들은 단체전에서 매우 강하지만, 우리만의 플레이를 고수하고 최고의 기량을 발휘할 수 있다면, 그들을 이길 수 있다고 생각한다"고 했다.

연합뉴스

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이때까지만 하더라도 상대를 자극하기 위한 꼼수로 보였다. 하지만 일본 탁구는 강했다.

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일본은 강력한 모습으로 중국을 압도했다. 출발은 좋지 않았다. 일본은 마쓰시마가 1위 왕추친을 상대로 먼저 2게임을 따냈으나 2대3으로 역전패했다.

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'세계 4위' 하리모토 도모카즈가 해결사로 나섰다. 그는 원루이보(15위)를 3대1로 꺾고 승부를 원점으로 돌렸다. 도가미 ??스케(13위)가 린스둥(중국·8위)에게 1대3으로 패하며 벼랑 끝으로 내몰리자 하리모토가 다시 나섰다. 그는 왕추친을 3대0으로 완파하며 균형을 맞췄다.

마지막 주자는 마쓰시마였다. 그는 원루이보를 3대1로 꺾고 대혈투의 마침표를 찍었다.

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하리모토는 '메이드 인 중국'이다. 의 아버지 장위에화는 중국 출신으로 일본에 귀화했고, 하리모토 역시 중국에서 어린 시절 훈련하며 성장했다. 중국 팬들은 '친일파', '매국노'라고 비판했지만, 하리모토는 결국 비수가 되어 돌아왔다.

경기 후 하리모토는 "중국에서 웬루이보와 린스둥 가운데 누가 두 경기를 뛸지 알 수 없었지만 우리에게는 크게 중요하지 않았다"며 "누구를 만나더라도 우리 경기를 하는 데 집중했다"고 말했다. 이어 "이날 승리의 진정한 의미는 일본이 중국을 넘어섰다는 점"이라며 "10년 아니 그보다 더 오랜 시간 이 순간을 기다려왔다"라고 했다.

마쓰시마 역시

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"자신감을 갖고 다섯 번째 경기를 준비했고 이겨서 기쁘다"면서 "지금 일본 선수들을 보면 중국과 비교해도 일본 쪽이 더 강하다고 생각한다. 홈에서 큰 벽을 넘었다는 건 정말 자신감이 된다"고 말했다.

일본은 난리가 났다. 일본 팬들은 "우리가 중국을 이겼다"며 흥분했다.

중국은 대충격에 빠졌다. 1994년 히로시마 대회 이후 무려 9번 연속 금메달을 차지했던 중국은 32년만에 왕좌를 내줬다. 중국 언론은 왕하오 감독의 전략에 문제가 있었다고 지적했다. 중국은 이날 왕추친이 2점을 획득하겠다는 계획을 세웠지만, 그는 베스트 컨디션이 아니었다. 원루이보를 2번으로 내세운 것도 실수였다. 그는 두 경기 모두 패했다.

왕하오 감독은 "원했던 결과는 아니었다. 개인적으로 더 잘할 수 있었던 부분도 분명히 있다"며 "대회가 아직 끝나지 않은 만큼 빨리 결과를 털어내고 남은 경기에 집중해야 한다"고 고개를 숙였다.