'역대 최악 확정!' "이번 대회 운영점수는 F" 유승민 회장의 쓴소리에도...조직위는 "셔틀 수송 문제? 선수들이 안나와서" 초황당 변명→日국민들은 '분하지만 한국말이 맞다, 국제신뢰 흔들 수 있어' 반성

사진=연합뉴스

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"이번 대회 운영점수는 F!"

유승민 대한체육회장의 쓴소리였다. 유 회장은 24일 일본 나고야의 메인미디어센터에서 간담회를 갖고, 2026년 아이치-나고야 아시안게임 대회 초반 전반에 대해 언급했다. 유 회장은 "개회 초반부터 선수단 이슈 말고 대회적인 이슈들이 많이 발생해서 한국의 국민 여러분들께서 많은 우려와 걱정을 하고 계신걸로 알고 있다. 체육회 입장에서도 굉장히 우려할만한 상황들이 다수 발생해서 긴장의 끈을 놓치지 않고 있다. 체육회의 빠른 대처, 조직위원회의 사과 등이 이루어지고 있다. 경기력적인 부분에서도 출발은 나쁘지 않다고 생각한다"고 했다.

이번 대회 초반은 논란으로 얼룩졌다. '난민촌'으로 불린 선수단 숙소가 시작이었다. 국제 수준에 맞지 않는 숙소로 전세계가 경악했다. 셔틀버스가 없어서 선수들이 숙소로 가지 못하는 사태도 발생했다. 이후 '전범' 도요토미 히데요시를 앞세워 공연을 하는가 하면, 입국식에서 태극기를 갖고 나가지 못하게 하고, 애국가가 대신 북한 국가를 틀며 한국팬들의 질타를 받았다.

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대회 운영은 막장이었다. 셔틀버스가 없어서 훈련장에 못하고, 경기 시간에 늦기도 했다. 유 회장은 이같은 상황에 대해 "점수를 A, B, C를 준다면 C, F까지 있다면 F를 주고 싶다"고 했다. 이어 "공개적으로 말했기에 기사화되서 이슈가 될 수도 있지만, 나는 스포츠 외교 활동을 하는 사람이기 전에 대한민국 체육을 대표하는 사람이다. 선수단이 느끼는 것을 그대로 말씀드리는 것"이라며 "물론 초반보다는 나아졌다. 어떤 메이저 대회도 초반에는 항상 이슈가 있기 마련인데, 이 번대회는 많아도 너무 많다"고 했다.

유 회장이 낙제점을 준 이유는 선수들 때문이었다. 그는 "이슈가 선수들의 경기력에 영향을 미치면 안된다. 굉장히 화나는 이슈다. 있어서는 안되는 이슈다. 배차라든지 연습장 문제라든지 선수들의 루틴이 깨지는 것이라면 당연히 낙제점을 받아야 한다고 생각한다"고 했다. 이어 "다른 부분들은 정비가 되기 전에 벌어진 문제라 우리도 이해하고 받아들일 수 있지만, 선수들의 경기력에 지장을 줄 만한 운영 미스가 있다면 당연히 쓴소리를 해야 된다"고 했다.

출처=장자용 SNS 캡쳐

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유 회장의 말에 일본 팬들은 고개를 숙였다. 히가시스포웹은 유 회장의 발언 후 팬들의 반응을 모았는데, 한 팬은 '한국 측에서 F급이라고까지 말하는 것은 분하다. 이번만큼은 감정적으로 반박해도 설득력이 없다고 생각한다'고 고개를 숙였다. 또 다른 팬은 '이토록 많은 문제가 연달아 발생했는데 마치 한국이 불만을 표출하는 것이 이상하다는 것처럼 기사를 끝내는 것은 상식적인 태도로 보이지 않는다'고 했다. 이어 '대회 운영 책임자의 무책임한 대응은 일본이 오랜 기간 쌓아온 국제적인 신뢰까지 흔들 수 있는 문제'라고 우려하기도 했다.

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하지만 대회 조직위원회는 달랐다. 여전히 변명으로 일관하고 있다. 마쓰오 유타 조직위 숙박 담당 부국장은 24일 열린 브리핑에서 수송문제에 대해 "버스를 배차했으나 선수들이 나오지 않은 경우도 곳곳에서 있었다"고 주장했다.수송 문제의 원인을 일부 각국 선수단의 요구와 대응 방식으로 전가하는 모습이었다. 조직위는 앞서 숙소나 부실한 식사에 대해서 사실과 다르다며 강하게 항변했다. 하지만 여전히 각국 선수단의 반응은 싸늘하다.

사진=여준석 SNS

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유 회장은 "사실 여기 조직위는 입장이 각기 다른 것 같다. 하나의 목소리가 아닌 산발적으로 나오고 있다. 조직위가 핑계를 대는 것은 바람직하지 않다. 나도 외부 이슈에 대해 말을 아끼는 이유는 이런 부정적인 분위기가 선수들에게 영향을 미치기 때문"이라며 "그래서 속으로 참고 있다. 그런데 조직위가 그런 입장을 표명한 것은 바람직 하지 않다. 황경이 선수들을 지배하는 것이 아니라, 우리가 환경을 지배해야 한다"고 강조했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com