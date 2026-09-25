또 '최강' 태국 벽 넘지 못했다! 韓 세팍타크로 여자 팀 레구, 3회 연속 AG 은메달…결승서 완패

3회 연속 은메달 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 25일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 결승에서 태국에 패하고 은메달을 차지한 대한민국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.25

아쉬워하는 최지나-한예지-이민주 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 25일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 결승 대한민국과 태국의 경기. 대한민국 최지나(가운데)-한예지(왼쪽)-이민주가 첫번째 레구에서 태국에 2세트를 연달아 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.25

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[스포츠조선 김성원 기자]'세계 최강' 태국의 벽을 떠 넘지 못했다.

한국 세팍타크로 여자 팀 레구 대표팀이 25일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 태국에 0대2로 완패했다. 2018냔 자카르타-팔렘방, 2022 항저우 대회 이 종목에서 은메달을 딴 한국은 3회 연속 은메달에 만족해야 했다. 태국은 2010 광저우 대회부터 5회 연속 우승을 차지했다.

팀 레구는 팀당 3개의 레구(3인조)를 구성해 맞붙어서 승부를 가리는 단체전이다. 이번 대회에선 한국과 태국, 인도네시아, 일본 등 4개 팀이 참가했다. 한국은 예선에서 2승1패로 2위에 올랐다. 예선에서도 태국을 넘지 못했다. 3위 인도네시아와 준결승에서 2대0으로 승리해 결승에 진출한 한국은 전력 차를 극복하지 못했다.

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세팍타크로 여자 팀레구 은메달 획득 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 25일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 결승에서 태국에 패하고 은메달을 차지한 대한민국 선수들이 경기장을 나서고 있다. 2026.9.25

한국은 1레구에서 공격수인 스트라이커 한예지(부산환경공단), 세터와 비슷한 피더 이민주(부산환경공단), 서비스(서브)를 주로 넣는 테공 최지나(경북도청)가 출전해 세트 점수 0대2(13-15 5-15)로 패했다.

스트라이커 김세영(충남체육회), 피더 배한울(인천시체육회), 테공 위지선(인천시체육회)이 출전한 2레구에서도 반전은 없었다. 세트 점수 0대2(7-15 6-15)로 내줬다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com

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