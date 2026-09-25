또 '최강' 태국 벽 넘지 못했다! 韓 세팍타크로 여자 팀 레구, 3회 연속 AG 은메달…결승서 완패

[스포츠조선 김성원 기자]'세계 최강' 태국의 벽을 떠 넘지 못했다.
한국 세팍타크로 여자 팀 레구 대표팀이 25일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 태국에 0대2로 완패했다. 2018냔 자카르타-팔렘방, 2022 항저우 대회 이 종목에서 은메달을 딴 한국은 3회 연속 은메달에 만족해야 했다. 태국은 2010 광저우 대회부터 5회 연속 우승을 차지했다.
팀 레구는 팀당 3개의 레구(3인조)를 구성해 맞붙어서 승부를 가리는 단체전이다. 이번 대회에선 한국과 태국, 인도네시아, 일본 등 4개 팀이 참가했다. 한국은 예선에서 2승1패로 2위에 올랐다. 예선에서도 태국을 넘지 못했다. 3위 인도네시아와 준결승에서 2대0으로 승리해 결승에 진출한 한국은 전력 차를 극복하지 못했다.
한국은 1레구에서 공격수인 스트라이커 한예지(부산환경공단), 세터와 비슷한 피더 이민주(부산환경공단), 서비스(서브)를 주로 넣는 테공 최지나(경북도청)가 출전해 세트 점수 0대2(13-15 5-15)로 패했다.
스트라이커 김세영(충남체육회), 피더 배한울(인천시체육회), 테공 위지선(인천시체육회)이 출전한 2레구에서도 반전은 없었다. 세트 점수 0대2(7-15 6-15)로 내줬다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com